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中華男籃「夢幻隊」來了　胡瓏貿回歸自認變身氣氛大師

▲胡瓏貿闊別3年，重返中華男籃。（圖／記者杜奕君攝）

▲胡瓏貿闊別3年，重返中華男籃。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃為備戰此次2025亞洲盃男籃資格賽第2階段，組成近年來難得一見夢幻陣容，除了劉錚、陳盈駿領銜，包括林庭謙、阿巴西、林秉聖等旅外好手都回歸助陣，就連台灣本土頭號大前鋒「龍貓」胡瓏貿，都暌違3年重返國家隊，胡瓏貿強調此次陣容彙集眾多菁英好手，自己也樂當「氣氛組」，負責帶動團隊士氣，也期待能打出佳績。

過去幾年都因為腰傷無緣中華男籃，此次胡瓏貿重新回歸國家隊，誓言要用強悍的拚勁與勝負慾，21日對戰香港男籃，將勝利留在主場。

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胡瓏貿表示，「這次的15人名單，基本上台灣籃壇最好的菁英都在這了，我希望自己扮演『氣氛組』在訓練時就把大家的士氣給帶起來，希望團隊能有好的化學效應，也展現出每位球員的能力與價值。」

此次中華男籃由義大利籍教練圖齊執掌兵符，首度與他合作的胡瓏貿強調，「其實圖齊教練和我自己母隊高雄全家海神總教練費雪都來自歐洲，歐洲籃球體系實際上也大同小異，但他非常強調球的流動，不希望場上有某位球員大量持球，而是希望5個人都能動起來打，這點我們都還是努力適應與學習。」

在胡瓏貿確定回歸中華男籃後，此次陣中禁區擁有高柏鎧、胡瓏貿在陣，整體防守端強悍度可說是近年之最，胡瓏貿也將展現南霸天威力，為國家隊在攻守兩端奉獻最大心力。

▲胡瓏貿闊別3年，重返中華男籃。（圖／記者杜奕君攝）

▲胡瓏貿將幫助中華隊在本屆亞洲盃資格賽力拚首勝。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 中華男籃胡瓏貿亞洲盃男籃資格賽海神台籃

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