TPBL會長、體育署長挺中華男籃　送加菜金12萬8千元＋營養補給品

▲TPBL職籃會長莊瑞雄頒發12萬8千元加菜金給中華男籃。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

目前為2025亞洲盃男籃資格賽第2階段，11月21日、25日兩場賽事積極備戰的中華男籃，今日獲得TPBL職籃會長莊瑞雄頒發新台幣「12萬8千元」加菜金，莊瑞雄期勉選手們拚就對了，打出強悍氣勢。另外，體育署長鄭世忠也特別現身，帶來營養補給品，希望主場對上香港之戰能號召球迷入場力挺。

目前正在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心積極備戰的中華男籃，今日先後有TPBL職籃會長莊瑞雄、體育署長鄭世忠到場力挺勉勵選手，莊瑞雄特別帶來12萬8千元加菜金，期勉選手「拚就對了！」努力打出佳績。

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▲體育署長鄭世忠今日也到場力挺中華男籃。（圖／記者杜奕君攝）

至於鄭世忠則帶來為奧運國手專屬設計的營養補給品，希望給予選手們最強的後盾與支援，在21日主場對上香港之戰號召球迷進場力挺。

莊瑞雄表示，「首先非常感謝球員願意在賽季中投入國家隊的訓練，因為當大家都在休息的時候，他們需要額外花時間和心力為國家打拼。」

莊瑞雄指出，這次的陣容可以說是一時之選，除了匯集了國內外職籃與老中青三代菁英，更有新台灣人高柏鎧，也完備了後勤團隊，選手們可以無後顧之憂的去打拼。

訓練過程中，莊瑞雄也看見選手都拿出百分之百的拚勁，並勉勵大家，「拚就對了，不管對手多高多壯，當我們表現出更強悍的氣勢，怯場的會是敵隊。」最後也呼籲球迷朋友，無論進場與否，一起來當國家隊最強後援！

鄭世忠則說，「我特別跟隊長劉錚說，身為老大哥要勉勵隊友，對上香港之戰不能輕敵，也希望球迷們進場一起為中華男籃加油！」