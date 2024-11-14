不會輸！「蜘蛛人」米歇爾決勝期連拿11分　騎士超狂開季13連勝

記者杜奕君／綜合報導

恐怕任誰都沒有想到，本季NBA開季至今最狂的球隊，會是克里夫蘭騎士！14日騎士作客挑戰開季傷兵不斷的費城七六人，騎士靠著當家球星「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)在決勝期連拿11分，全場攻下23分、13籃板、9助攻準大三元，加上主控賈蘭德(Darius Garland)攻下25分、5籃板、6助攻，最終騎士114比106贏球，拿下追平隊史最佳的開季13連勝。

開季表現勢如破竹的騎士，今日踢館七六人主場，首節打完騎士先取得4分領先。但七六人第2節開始反撲，加上騎士進攻端當機，單節七六人打出27比17攻勢，半場打完地主七六人以54比48超前。

但騎士下半場開打後，展現聯盟霸主威力，主控賈蘭德單節獨拿13分，領軍逆轉超前比分，末節騎士王牌球星米歇爾更是連飆3顆三分球獨拿11分，最終率隊以8分之差撂倒七六人，開季13連勝到手。

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騎士開季13連勝也追平隊史紀錄，接下來騎士只要贏球，就將創下隊史新高里程碑，此戰米歇爾拿下23分、13籃板、9助攻，全能身手領軍奪勝，賈蘭德穩定輸出25分、5籃板、6助攻，後場雙星成為贏球保證。

七六人雖然輸球，但首輪第16順位新秀後衛麥肯(Jared McCain)持續近期火燙表現，此戰轟進6顆三分球進帳34分、10助攻、2抄截，寫下開季至今最佳表現。

▲騎士追平隊史最佳開季13連勝，「蜘蛛人」米歇爾轟下23分、13籃板、9助攻。（圖／記者杜奕君攝）