坦圖轟36分準大三元　塞爾提克狂勝25分拆籃網

記者杜奕君／綜合報導

NBA衛冕軍波士頓塞爾提克，14日作客踢館布魯克林籃網，此戰綠衫軍一哥坦圖(Jayson Tatum)大發神威，上場35分23秒就高效率攻下36分、9籃板、10助攻準大三元，加上綠衫軍團隊5人得分達雙位數，全場一路壓制地主籃網，最終塞爾提克就以139比114贏球順利止敗。

日前不敵金州勇士終止3連勝，塞爾提克今日踢館籃網主場，鐵了心要拿籃網開刀，此戰雖然開賽一度陷入雙位數落後，但上半場靠著布朗(Jaylen Brown)、普理查德(Payton Pritchard)通力合作，半場打完逆轉以65比60超前。

下半場開打後，塞爾提克攻勢全面展開，當家球星坦圖火力全開，徹底打爆籃網，末節綠衫軍甚至一度領先來到30分之多，最終就以25分之差收下勝利。

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此戰坦圖砍下36分、9籃板、10助攻準大三元，布朗24分、12籃板，開季表現火燙被視為本季「年度最佳第六人」大熱門的普理查德則有23分、6籃板、8助攻進帳。

至於主場慘敗的籃網方面，此戰以威廉斯(Ziaire Williams)的23分最佳，隊上得分王湯瑪斯(Cam Thomas)則貢獻17分、3籃板、3助攻。

▲坦圖36分準大三元，綠衫軍攻破籃網主場。（圖／路透）