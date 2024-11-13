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快訊／重批台灣歸化球員沒政策！　張承中：第2歸化不知怎麼談

▲中華藍賀丹、賀博、高錦瑋、林秉聖、高柏鎧、圖奇 。（圖／籃協提供）

▲籃協副秘書長張承中直言，目前台灣針對歸化球員毫無政策可言 。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃備戰2025FIBA亞洲盃資格賽第2階段賽事，13日舉行誓師記者會，包括教練團及15名培訓國手(扣除出賽東超客場盧峻翔)也全數到齊。不過中華籃協副秘書長張承中卻重砲抨擊台灣「歸化球員」毫無政策可言，籃協沒有實際資源及權利。張承中無奈表示，「有了高柏鎧，但後續布依德我根本不知道怎麼談！」

本次亞洲盃資格賽第2階段，中華男籃終於確定有歸化大將高柏鎧加入助陣，但今日記者會前，籃協副秘書長張承中卻針對歸化球員政策有諸多想法，也期待相關單位重視。

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張承中直言，「目前台灣籃球的歸化球員，根本沒有政策可言！第二歸化也是沒有政策，有責任跟義務的人，沒有資源跟權力，不知道第二歸化在哪裡，我們到底要不要。」

張承中解釋，「籃協有責任義務要主導，但籃協沒有權利跟資源，這些在體育署，體育署是拿到身分證，才願意給資源，完全是雞生蛋、蛋生雞的無解習題。」

「我知道大家都想要有第2名歸化球員，先前我也想談下布依德，但我想做但我沒有資源，我有想法但沒有資源和權利，不是有高柏鎧就沒事，萬一他受傷怎麼辦。」張承中無奈的說。

針對歸化球員，張承中也提出建議，希望兩個聯盟跟籃協來配合，有沒有可能跟國家一起培養，幫洋將延長居留時間，聯盟要有長期培養洋將的心態，歸化球員優惠名額與上場時間，跟國家一起分擔支持歸化球員的責任。

另外，張承中也透露，「目前我和阿提諾的經紀人也維持良好關係，如果他願意，他仍有中華民國籍身份，可以為中華隊打球，可能會是一個備案。」

▲領航猿白曜誠、布依德、李家慷。（圖／PLG職籃提供）

▲第2歸化布依德目前恐怕遙遙無期 。（圖／PLG提供）

關鍵字： 中華男籃歸化張承中高柏鎧中華籃協亞洲盃男籃資格賽台籃

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