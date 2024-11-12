宇宙政大力拚UBA冠軍「5連霸」　隊長宋昕澔扛重任撐全隊

▲政大男籃挑戰冠軍5連霸，隊長宋昕澔扛重任。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA大專籃球聯賽將正式開打，11月15日至17日將在台灣體大舉辦公開女一級預賽，今日開賽記者會上，將挑戰男子組冠軍「5連霸」的政治大學，總教練陳子威直言，「和上屆相比，少了7員大將，重建期要拚連霸確實不容易。」至於擔任隊長的宋昕澔則喊話一步一步來，要扛責任撐起全隊。

本屆UBA大專籃球聯賽以「現在ing」作為精神口號，本賽季最大變革就是「外籍生制度」，每隊可以報名、登錄多位外籍生，但每節僅能上場「1人次」。

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其中，過去4季都順利奪冠的男子組霸主政大，本學年在游艾喆、莫巴耶等主力離隊後，戰力衝擊受到嚴峻考驗，目前全隊僅剩3位大三以上的球員。

政大總教練陳子威直言，「本季的政大已經進入重建期！要挑戰冠軍確實不容易，也要重新建立能奪冠的隊伍。」

本季政大男籃陣中仍有包括波波卡、莫斯塔發以及新加入的盛岦等3位外籍生，陳子威談到外籍生制度改變時則強調，「這是必要的改革與方向，未來才能和國際接軌，球隊一直有在做準備，整體影響並不大。」

扛起隊長重任的宋昕澔則表示，「本季仍以連霸為目標，但預賽開始就是一步一步來，自己要以身作則帶領球隊，希望場均能至少拿下15分、6助攻。」

▲政大男籃本季仍有波波卡在內的3名外籍生坐鎮。（圖／大專體總提供）