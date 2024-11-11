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生化人格林超猛隔扣全能狀元　活塞康寧漢轟26分仍悲情輸球

記者杜奕君／綜合報導

身為2021年的選秀狀元康寧漢(Cade Cunningham)與榜眼格林(Jalen Green)11日交鋒，康寧漢全場再度繳出26分、8籃板、9助攻，接近大三元的全能數據。不過比賽中最大焦點，則是格林再一次快攻時，直接「隔扣」康寧漢，再次展現生化人等級體能。最終活塞關鍵時刻罰球失準，火箭就以101比99帶走勝利。

過去3戰都拿下大三元數據，追平隊史紀錄的康寧漢，今天在主場迎戰火箭來訪，上半場地主汽車城在康寧漢第2節末段大演飆分秀，半場打完活塞暫時以45比43小幅領先。

不過火箭在下半場開打後掌握節奏，逐步取得領先優勢，末節火箭砍將格林更在一次快攻時，接球直接隔扣防守者康寧漢，在完成此次精彩美技後，還因為過於興奮怒吼，遭裁判吹了一次技術犯規。

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活塞在最後關頭僅落後3分，康寧漢先罰進一球，隨後第二罰故意不進，但隨後艾維(Jaden Ivey)三分球未能命中，不過哈里斯(Tobias Harris)奮力爭搶到進攻籃板，不料關鍵罰球卻是失手，最終火箭就以兩分之差帶走勝利。

此戰火箭以主戰長人森根(Alperen Sengun)砍下27分、10籃板最佳，伊森(Tari Eason)18分、9籃板，格林則有15分、5籃板、3助攻、2抄截進帳。

至於飲恨輸球的活塞，康寧漢此戰仍繳出26分、8籃板、9助攻，不過未能延續連續大三元場次紀錄，史都華(Isaiah Stewart)16分、8籃板、2阻攻。

▲火箭2021年選秀榜眼格林今日上演隔扣同年狀元郎康寧漢的精彩美技。（圖／路透）

▲火箭2021年選秀榜眼格林今日上演隔扣同年狀元郎康寧漢的精彩美技。（圖／路透）

關鍵字： NBA火箭格林康寧漢活塞森根

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