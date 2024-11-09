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「地表最強172」三分球開張　河村勇輝飆外線還秀神妙傳

記者杜奕君／綜合報導

曼菲斯灰熊9日在缺少明星主控莫蘭特(Ja Morant)與砍將班恩(Desmond Bane)情況下，主場迎戰華盛頓巫師踢館，靠著主戰長人小傑克森(Jaren Jackson Jr.)繳出本季個人代表作，全場轟下39分領軍，加上日本「地表最強172」控衛河村勇輝送出精采妙傳，外帶投進個人NBA生涯首記三分球，最終灰熊就以128比104打爆巫師。

▲灰熊河村勇輝、巫師普爾。（圖／路透）

▲灰熊河村勇輝大秀妙傳，生涯首記三分球也開張。（圖／路透）

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經歷上季嚴峻傷兵問題低潮，灰熊本季重新出發，開季至今整體表現逐漸穩定，不過近日後場兩大主力莫蘭特、班恩又相繼因傷缺陣，也讓球隊戰力面臨嚴峻考驗。

不過此戰灰熊明星長人小傑克森領軍打出霸氣，全場28投14中外帶投進5記三分球，狂轟個人本季新高39分，也讓灰熊早早取得超過20分領先優勢，頂上先發主控的小皮朋(Scotty Pippen Jr.)也猛繳11分、10籃板、11助攻，奠定最終勝果。

值得一提的是，灰熊末節再度派上日籍控衛河村勇輝上陣，他在終場前2分42秒切入禁區，不看人妙傳隊友賀夫(Jay Huff)禁區取分，讓現場球迷以及隊友們相當興奮。

隨後河村勇輝再接再厲，終場前1分55秒果決三分球出手命中，不僅是個人NBA生涯首記三分彈，也是繼上役靠罰球首度得分後，NBA生涯首次正式進球。河村勇輝此戰出賽4分39秒，最終拿下3分、2籃板、1助攻。

至於以24分慘敗的巫師方面，開季表現出色的球隊一哥普爾(Jordan Poole)此戰表現走樣，全場10投僅3中拿下10分，選秀榜眼薩爾(Alex Sarr)8分、5籃板、5助攻。

▲灰熊河村勇輝、巫師普爾。（圖／路透）

▲巫師一哥普爾失準，球隊苦吞3連敗。（圖／路透）

關鍵字： 河村勇輝NBA曼菲斯灰熊日本男籃Yuki Kawamura巫師普爾

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