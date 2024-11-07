霹靂舞王子奪運動精英獎特別獎　孫振喊話繼續「振」撼世界

▲「台灣舞王」霹靂舞好手孫振拿下本屆體育運動精英獎特別獎。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

成為台灣史上首位登上奧運舞台的霹靂舞國手，孫振憑藉精湛舞藝，讓世界看見台灣的舞者實力。113年體育署運動菁英獎入圍名單公布，此次孫振也確定獲得「特別獎」肯定。孫振也特別拍攝影片感謝大家肯定，並喊話要持續「振」撼世界。另外，投入拳擊運動超過一甲子的82歲李武男，則獲得終身成就獎肯定。

投身霹靂舞運動至今已經14年，孫振此次巴黎奧運成為台灣史上首位站上奧運舞台的舞者運動員，雖然最終無緣挺進8強，但已經為台灣街舞歷史寫下新頁。

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巴黎奧運後，孫振也在Outbreak Europe大賽奪下個人首次世界冠軍頭銜，他將台客舞、喝珍奶橋段、藍白拖點子等融入舞蹈，誓言透過霹靂舞讓世界看見台灣。

此次拿下精英獎「特別獎」肯定，孫振表示，「這次很榮幸可以獲得運動菁英獎的特別獎，對我一個街舞者來說也是相當特別的一個殊榮，那我也很開心今年可以站上巴黎奧運，然後透過我的一點點努力跟影響，讓大家來認識這個很新穎的運動藝術文化，那接下來我會繼續努力，繼續『振』盪這個世界，還請大家幫我加油，謝謝。」

另外在終身成就獎，則由投入拳擊運動超過60年的李武男獲得肯定，他自選手退役後就擔任拳擊協會理事長，除了從校園推動學生拳擊風氣、投入裁判及教練制度改革、搭建與國際拳擊協會友善關係，更積極爭取舉辦國際賽事等，希望讓台灣拳壇有更好發展。

近年來國內女子拳擊運動員嶄露頭角，培育出林郁婷、陳念琴、吳詩儀等優秀選手，實為「推動女子拳擊的先行者」，促成台灣女力拳開，在國際舞台閃耀光芒。李武男一輩子「拳心拳意」付出與奉獻，榮獲終身成就獎可謂實至名歸。