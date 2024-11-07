康寧漢連兩戰猛繳大三元　活塞卻遭黃蜂米勒再見補籃絕殺

記者杜奕君／綜合報導

底特律活塞少主康寧漢(Cade Cunningham)在邁入職業生涯第4季後，整體表現可說大放異彩，7日作客挑戰夏洛特黃蜂，康寧漢全場繳出20分、10籃板、10助攻，生涯首度完成連兩戰「大三元」數據壯舉。可惜活塞與黃蜂一路鏖戰到最後關頭，黃蜂米勒(Brandon Miller)一次戲劇性絕殺補籃，讓黃蜂以108比107氣走活塞。

▲活塞康寧漢連兩戰繳出大三元，球隊卻遭黃蜂戲劇性絕殺。（圖／路透）

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近4戰率領活塞拿下3勝，康寧漢在本季開打後終於展現一哥霸氣，也讓汽車城看到重建的未來希望核心。今日率隊作客黃蜂，康寧漢雖然命中率欠佳，但仍展現全能身手，全場繳出20分、10籃板、10助攻，繼前役17分、11籃板、11助攻後，生涯首度完成連兩場大三元數據表現。

只不過此戰活塞一路與黃蜂拉鋸激戰，雖然在活塞在終場前6.3秒靠著新秀霍蘭德2世(Ron Holland II)上籃得手取得1分領先，但黃蜂米勒在關鍵時刻掌握隊友三分球出手不進，空中補籃完成精彩致勝絕殺，讓黃蜂1分險勝捍衛主場。

不過活塞雖然輸球，康寧漢連兩戰大三元的表現依舊亮眼，若活塞團隊戰績能夠更上層樓，本季或許康寧漢將有機會挑戰東區明星隊陣容。

此戰活塞除了康寧漢完成連兩戰大三元數據外，艾維(Jaden Ivey)則有全隊最高21分外帶4籃板、5助攻。

拿下漂亮主場勝的黃蜂方面，當家主控「球3弟」博爾(LaMelo Ball)25分、6籃板、8助攻，布里吉斯(Miles Bridges)則轟下全場最高27分，投進致勝一擊的米勒則是19分、6籃板、4助攻。

▲黃蜂米勒投進致勝絕殺球氣走活塞。（圖／路透）