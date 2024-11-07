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謝淑薇飲恨出局　不敵溫網冠軍生涯首度無緣年終賽4強

▲▼台灣一姐謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲出戰年終賽 。（圖／路透）

▲台灣一姐謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲出戰年終賽，但卻首度無緣女雙4強 。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

台灣網球天后謝淑薇與老搭檔梅騰絲(Elise Mertens)7日在2024年WTA年終總決賽小組賽最終戰交手本屆溫網冠軍組合美國湯森(Taylor Townsend)與捷克西妮亞可娃(Katerina Siniakova)，最終謝淑薇與梅騰絲以6比3、3比6、8比10遭對手逆轉，謝淑薇生涯第5度參與年終賽，首度嘗到無緣女雙4強滋味。

本屆年終賽，謝淑薇與梅騰絲在小組賽前兩戰拿下1勝1敗成績，此戰必須贏球才能取得晉級資格，不過碰上本屆溫布頓網球賽女雙冠軍組合湯森、西妮亞可娃，首盤謝淑薇與梅騰絲穩健出局，先以6比3拿下。不過次盤對手及時回穩拿下，將戰局逼入搶10。

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關鍵搶10大戰，謝淑薇、梅騰絲開賽就陷入2比8的絕對落後，雖然一度連趕4分，也化解兩個對手賽末點，但本屆溫網女雙組合已經找到氣勢，最終謝淑薇與梅騰絲在苦戰1小時26分鐘後，仍以輸球收場。

這也是謝淑薇生涯第5度參與年終賽情況下，首度無緣挺進決賽，過去4次謝淑薇都挺進決賽，並在2013年和中國名將彭帥攜手奪冠，不過此次面臨死亡之組困境，謝淑薇也是生涯首度無緣年終賽女雙4強。

關鍵字： 謝淑薇年終賽梅騰絲網球

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