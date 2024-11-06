TPBL職籃7人入選中華隊　齊文駿：不覺得這是贏PLG

▲此次TPBL職籃共有7位球員入選中華男籃15人培訓名單。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃日前公布本次亞洲盃資格賽第2階段，最終15人培訓名單，最終12人參賽國手也將從此名單誕生。其中，TPBL職籃共有7名球員入選，比下僅有1人入選的PLG職籃。不過TPBL職籃秘書長齊文駿表示，「我們的聯盟隊伍數、球員都比較多，加上這份名單是由中華籃協選出，不覺得這是贏！」

即將於11月21日登場的亞洲盃資格賽第2階段，中華男籃將在主場迎戰香港，後續還將作客挑戰紐西蘭，爭取本次賽事首勝。

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而日前中華籃協也公布此次15人培訓名單，扣除7名旅外好手陳盈駿、劉錚、林庭謙、林秉聖、阿巴西、曾祥鈞、游艾喆外，國內雙職籃共有8人入選，其中TPBL職籃共有7位球員，包括高錦瑋、林俊吉、馬建豪、胡瓏貿、蘇士軒、陳冠全以及歸化球員高柏鎧入選，至於PLG職籃則僅有周桂羽1人。

對於TPBL職籃在此次入選中華隊人數力壓PLG職籃一事，外界有諸多熱議討論，不過TPBL職籃秘書長齊文駿6日表示，「我們的聯盟隊伍數、球員人數都比較多，我不認為這是贏了PLG！」

齊文駿也強調，「自己的目標不是要和PLG聯盟搶球迷，而是希望『破圈』，要在2到3年內，帶領TPBL衝出亞洲，希望創造更多關注度與機會。」

▲PLG職籃本次僅有周桂羽入選15人國手名單。（圖／富邦勇士提供）