運動雲

>

TPBL職籃7人入選中華隊　齊文駿：不覺得這是贏PLG

▲▼雲豹高錦瑋、攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

▲此次TPBL職籃共有7位球員入選中華男籃15人培訓名單。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃日前公布本次亞洲盃資格賽第2階段，最終15人培訓名單，最終12人參賽國手也將從此名單誕生。其中，TPBL職籃共有7名球員入選，比下僅有1人入選的PLG職籃。不過TPBL職籃秘書長齊文駿表示，「我們的聯盟隊伍數、球員都比較多，加上這份名單是由中華籃協選出，不覺得這是贏！」

即將於11月21日登場的亞洲盃資格賽第2階段，中華男籃將在主場迎戰香港，後續還將作客挑戰紐西蘭，爭取本次賽事首勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而日前中華籃協也公布此次15人培訓名單，扣除7名旅外好手陳盈駿、劉錚、林庭謙、林秉聖、阿巴西、曾祥鈞、游艾喆外，國內雙職籃共有8人入選，其中TPBL職籃共有7位球員，包括高錦瑋、林俊吉、馬建豪、胡瓏貿、蘇士軒、陳冠全以及歸化球員高柏鎧入選，至於PLG職籃則僅有周桂羽1人。

對於TPBL職籃在此次入選中華隊人數力壓PLG職籃一事，外界有諸多熱議討論，不過TPBL職籃秘書長齊文駿6日表示，「我們的聯盟隊伍數、球員人數都比較多，我不認為這是贏了PLG！」

齊文駿也強調，「自己的目標不是要和PLG聯盟搶球迷，而是希望『破圈』，要在2到3年內，帶領TPBL衝出亞洲，希望創造更多關注度與機會。」

▲富邦勇士周桂羽。（圖／富邦勇士提供）

▲PLG職籃本次僅有周桂羽入選15人國手名單。（圖／富邦勇士提供）

關鍵字： TPBL齊文駿台籃中華男籃PLG

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

找到「下一個林書豪」　齊文駿點名這5人有TPBL職籃看板球星特質

找到「下一個林書豪」　齊文駿點名這5人有TPBL職籃看板球星特質

帶TPBL職籃「破圈」　秘書長齊文駿：不和PLG爭球迷、要衝出亞洲

帶TPBL職籃「破圈」　秘書長齊文駿：不和PLG爭球迷、要衝出亞洲

快訊／超狂！三上悠亞前進台籃夢想家　4500元商品套組2分鐘秒殺

快訊／超狂！三上悠亞前進台籃夢想家　4500元商品套組2分鐘秒殺

U19籃球聯盟　民生國小莊子暘轟炸籃框

U19籃球聯盟　民生國小莊子暘轟炸籃框

超狂！三上悠亞加入台籃夢想家　將擔任啦啦隊及開球嘉賓

超狂！三上悠亞加入台籃夢想家　將擔任啦啦隊及開球嘉賓

快訊／中華男籃15人名單公佈　高國豪再度落選　PLG職籃僅1人上榜

快訊／中華男籃15人名單公佈　高國豪再度落選　PLG職籃僅1人上榜

快訊／中華男籃15人名單出爐　陳盈駿、阿巴西領銜　胡瓏貿回鍋

快訊／中華男籃15人名單出爐　陳盈駿、阿巴西領銜　胡瓏貿回鍋

金童唐西奇轟32分9籃板7助攻　獨行俠主場23分拆解魔術

金童唐西奇轟32分9籃板7助攻　獨行俠主場23分拆解魔術

楊勇緯決定回歸柔道賽場　霸氣宣告目標名古屋亞運

楊勇緯決定回歸柔道賽場　霸氣宣告目標名古屋亞運

徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證、愛妻肚皮

徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證、愛妻肚皮

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

熱門新聞

徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證、愛妻肚皮

道奇宣布大谷翔平左肩開刀！手術成功預計春訓重返球場

古巴6比5擊敗台壽奪熱身賽首勝　教頭讚台灣棒球水準真的很好

佐佐木朗希動向成謎！消息：已拒羅德報價 挑戰大聯盟添變數

曾豪駒經典賽資格賽續掌兵符　會長透露陳柏毓、鄭宗哲意願

爵士坐等選他？NBA準狀元超猛暴扣再妙傳　杜克大學首戰全能秀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證

2大谷翔平開刀！預計春訓重返球場

3古巴6比5險勝台壽　奪熱身賽首勝

4佐佐木動向成謎！消息：已拒羅德報價

5坐等選他？NBA準狀元超猛暴扣再妙傳

最新新聞

1古林特別發文感謝　陳重羽感動

2江坤宇三壘純屬好玩　教練確有此想法

3多明尼加無德保拉威能帝　僅裴瑞茲

4冬季聯盟11月23日台中洲際開幕！

5中華男籃保險難題解套　體育署補差額

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

古林睿煬奪中職年度MVP！見嬤驚喜現身獻花流男兒淚

林威助證實有台日其他球隊接觸　接任富邦副領隊：盼打造好文化

林威助觀察富邦悍將秋訓　讚陳真日文問候、楊閔貽穿24號有感

富邦網羅兄弟FA「雙子」？林威助：要和鋒哥討論評估

陳子豪投入自由市場爭取大約　「還是會想留中信兄弟」

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366