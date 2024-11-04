快訊／中華男籃15人名單出爐　陳盈駿、阿巴西領銜　胡瓏貿回鍋

▲「台灣隊長」陳盈駿此次將再度領銜中華男籃出擊亞洲盃資格賽第2階段賽事。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃為備戰11月即將開打的亞洲盃資格賽第2階段賽事，中華籃協稍早正式公佈15人國手名單，其中除了陳盈駿、劉錚、林庭謙、林秉聖以及阿巴西等旅外名將入選外，包括胡瓏貿也確定回歸國家隊效力。

本次中華男籃15人國手名單如下：

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▲中華籃協公布此次中華男籃15人名單。（圖／籃協提供）

陳盈駿(北京首鋼)、游艾喆(滋賀湖泊)、高錦瑋(台啤永豐雲豹)、林俊吉(福爾摩沙夢想家)、林庭謙(天津榮鋼先行者)、林秉聖(浙江廣廈)、劉錚(上海大鯊魚)、阿巴西(秋田北部喜悅)、周桂羽(台北富邦勇士)、馬建豪(福爾摩沙夢想家)、胡瓏貿(高雄全家海神)、蘇士軒(新北國王)、陳冠全(台北台新戰神)、曾祥鈞(名古屋戰鷹)、高柏鎧(福爾摩沙夢想家)。

攤開此份名單，其中旅外球員共有7人，陳盈駿、林庭謙、劉錚及林秉聖為中國CBA聯賽球員，游艾喆、阿巴西、曾翔鈞則效力日本職籃B.League。

至於台灣職籃方面，高錦瑋、林俊吉、馬建豪、胡瓏貿、蘇士軒、陳冠全以及歸化球員高柏鎧，都隸屬TPBL職籃，至於PLG職籃此次則僅有周桂羽一人入選。

▲「海瓏王」胡瓏貿相隔多年，將再次回歸中華男籃。（圖／TPBL提供）