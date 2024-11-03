「戰神麥可」僅出賽不到3分鐘　許皓程：曹薰襄不在狀況內

▲戰神曹薰襄此戰僅出賽不到3分鐘，總教練許皓程直言不在狀態內。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神3日在主場搞砸前3節多達13分領先優勢，遭對手台啤永豐雲豹末節上演大逆轉灌進34分，高錦瑋最後關頭致勝助攻，砍下19分、6籃板、8助攻展現新世代明星控衛威力。反觀戰神主力後衛「麥可」曹薰襄，此戰僅獲得2分23秒上場時間。對此，戰神總教練許皓程強調，「曹薫襄沒有在狀況內，讓他在下面觀察一下，也不是太差的一件事。」

休賽季大肆補強，甚至獲得「選秀狀元」雷蒙恩加盟，另外在洋將陣容也有過去曾在台灣職籃打出成績的牧倫斯、塞瑟夫等內線戰將加盟助陣。但戰神開季整體表現卻是十分低迷，連同今日在內，苦吞4連敗，在聯盟戰績持續墊底。

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此戰戰神主帥許皓程在後衛戰力上，選擇讓丁聖儒先發出賽多達40分6秒，他也貢獻11分、8籃板、8助攻表現全面。

不過例行賽前3戰都能獲得一定替補出賽時間的後場雙能衛曹薫襄，此戰上場時間則壓縮至僅剩2分23秒，全場1投0中沒有任何數據進帳。

對此戰神主帥許皓程賽後表示，「曹薫襄沒有在狀況內，球隊士氣比較低迷，希望場上的球員都能做正確的決定，讓他在下面觀察一下，也不是太差的一件事。」

上季戰神在成軍首季一路殺入年度總冠軍賽，當時林秉盛與曹薰襄的「亂刀流」雙衛搭配，曾是球隊相當仰賴的後場戰力來源，不過隨著本季林秉盛西進CBA，戰神開季則由「丁丁」丁聖儒扛起先發主控。

丁聖儒此戰賽後表示，「老問題，末節沒有執行好防守設定，要學習如何『關門』，末節被對手得了34分，是我自己沒有控制好球隊。」

▲戰神在開季啟用丁聖儒擔任球隊主控。（圖／TPBL職籃提供）