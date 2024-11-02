單場19顆三分球破隊史新高　領航猿主場開幕戰再度射爆勇士

▲領航猿本季主場開幕戰，順利擊敗勇士迎接開季2連勝。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃2日由桃園璞園領航猿進行主場「開箱」，桃園巨蛋本季開幕戰吸引4866位球迷入場觀戰，領航猿此戰外線火力大爆發，團隊單場投進19顆三分球，外帶傳出34次助攻，雙雙改寫隊史新高，流暢的團隊打法，讓領航猿此戰6人得分達雙位數，最終105比94擊敗台北富邦勇士，喜迎開季2連勝。

上周才在聯盟開幕戰上演逆轉勝戲碼擊敗勇士，領航猿今日回到自家主場迎接本季主場開幕戰，此戰桃園巨蛋湧入4866位球迷進場觀戰，開賽勇士首節靠著林志傑、石博恩攜手搶分，取得22比18領先。

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▲領航猿主控白曜誠此戰繳出全能數據表現。（圖／PLG職籃提供）

但領航猿在次節靠著洋將布依德、伯朗串聯，前者單節轟下13分火力輸出下，伯朗更是單節3投3中，領航猿半場打完反以51比40取得雙位數領先優勢。

下半場開打後，領航猿外線威力持續展開，單節團隊又投進5顆三分球，3節打完已經手握19分遙遙領先，比賽勝果也幾乎底定，即便末節勇士單節灌進35分，但領航猿同樣有葛拉漢單節13分撐住場面，最終領航猿就以11分之差收下勝利。

▲領航猿主場桃園巨蛋首戰吸引4866位球迷入場觀戰。（圖／PLG職籃提供）

領航猿此戰全員皆兵，共6人得分達雙位數，其中布依德拿下28分、8籃板、4助攻、3抄截，葛拉漢18分、4籃板、8助攻，主控白曜誠12分、6籃板、7助攻、4抄截，李家慷11分、5籃板、3抄截。

勇士方面，漢米爾頓23分、7籃板、4助攻，威希17分、17籃板，石博恩15分，本土方面以老將林志傑的7分最高。

▲領航猿李家慷連續兩戰幫助球隊擊敗勇士。（圖／PLG職籃提供）