運動雲

>

特攻強勢2連勝！　主力射手謝亞軒卻點出團隊最大不及格隱憂

▲中信特攻謝亞軒、施晉堯、捷翼。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻拿下2連勝，但主力射手謝亞軒卻認為內容表現並不及格。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

新北中信特攻2日迎接主場開幕周賽程，今日新莊體育館湧入4979位球迷入場觀戰，特攻也克服上半場最多18分落後，在3洋將攜手砍下69分、35籃板的猛烈攻勢下，以107比97完成精彩逆轉勝擊敗高雄全家海神。不過特攻主力射手「亞喵」謝亞軒卻點出，「目前3名洋將在執行上，和本土的連結還不夠好，雖然2連勝，但球賽內容絕對是不及格。」

上周才在新莊「德比大戰」擊敗新北國王，特攻今日又在主場迎戰另一支聯盟頂尖強權海神，而特攻雖然上半場陷入多達18分落後，但第3節特攻打出招牌壓迫防守後轉換快攻，單節一波33比10猛攻，順利逆轉超前，末節更是一度領先多達20分，以10分之差贏得主場開幕戰勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全場拿下9分、3籃板、3助攻、4抄截、1阻攻的特攻主力射手謝亞軒就表示，「雖然帳面上是拿下2連勝，但我認為球賽內容呈現是不及格的！」

謝亞軒解釋，「在和幾名新洋將的配合上，我們確實還有很多細節需要磨合，包括搭配上的走位都還需要調整，加上本季我們很多本土鋒線，其實都很有經驗能夠處理球，這場比賽下半場就靠鼎哥(曾文鼎)幫團隊製造了很多機會。」

至於此戰招牌的三分球僅7投1中，開季前3戰合計17投僅5中，謝亞軒則強調，「身為射手，這樣的表現很不及格，自己也需要趕緊調整，也必須和洋將做更多溝通，了解彼此的習性，才能找到更好出手時機。」

▲中信特攻謝亞軒、施晉堯、捷翼。（圖／TPBL職籃提供）

▲捷翼此戰高效率轟下28分，成為特攻贏球關鍵。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 謝亞軒新北中信特攻TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

南霸天海神不敵「流感季節」　全隊僅剩5人健康教練難為

南霸天海神不敵「流感季節」　全隊僅剩5人健康教練難為

快訊／「閃電特攻」回來了　主場漂亮逆轉勝宰南霸天海神

快訊／「閃電特攻」回來了　主場漂亮逆轉勝宰南霸天海神

就是打不贏！拓荒者吞對戰13連敗　雷霆開季強勢5連勝成西區霸主

就是打不贏！拓荒者吞對戰13連敗　雷霆開季強勢5連勝成西區霸主

戴維斯狂轟38分、詹皇27分10助攻　湖人擊退暴龍終止2連敗

戴維斯狂轟38分、詹皇27分10助攻　湖人擊退暴龍終止2連敗

離譜！前隊友威廉斯發狂亂撞成插曲！　坦圖狂轟32分11籃板獵黃蜂

離譜！前隊友威廉斯發狂亂撞成插曲！　坦圖狂轟32分11籃板獵黃蜂

「休賽季之王」西蒙斯差點大三元　籃網主場捕獵公牛勇奪2連勝

「休賽季之王」西蒙斯差點大三元　籃網主場捕獵公牛勇奪2連勝

NBA本季不敗最強勁旅是它！　騎士開季狂掃6連勝

NBA本季不敗最強勁旅是它！　騎士開季狂掃6連勝

學生運動員生涯發展教育知能計畫　文姿云回母校分享

學生運動員生涯發展教育知能計畫　文姿云回母校分享

哈里斯復仇記！　活塞隔2798天終於攻破七六人主場

哈里斯復仇記！　活塞隔2798天終於攻破七六人主場

不當幻神變身「巫師王」　普爾飆24分9助攻主場射下老鷹

不當幻神變身「巫師王」　普爾飆24分9助攻主場射下老鷹

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

熱門新聞

不斷更新／林昱珉6局登板引全場歡呼　飆2K封鎖捷克！

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不斷更新／林昱珉6局登板封鎖捷克！

2台捷交流賽首戰先發出爐！

3勇士機會來了？字母哥恐請求交易

4捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！

5三振大谷翔平！捷克投手：好光榮

最新新聞

1特攻2連勝　謝亞軒點出最大隱憂

2海神不敵流感　全隊剩5人健康

3不斷更新／林昱珉6局登板封鎖捷克！

4壽山黃晟浩火燙4支4　看道奇有啟發

5閃電特攻主場逆轉勝　宰南霸天海神

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職不滿大巨蛋場次減少　體育局籲「運動賽事優先」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366