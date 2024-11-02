特攻強勢2連勝！　主力射手謝亞軒卻點出團隊最大不及格隱憂

▲特攻拿下2連勝，但主力射手謝亞軒卻認為內容表現並不及格。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

新北中信特攻2日迎接主場開幕周賽程，今日新莊體育館湧入4979位球迷入場觀戰，特攻也克服上半場最多18分落後，在3洋將攜手砍下69分、35籃板的猛烈攻勢下，以107比97完成精彩逆轉勝擊敗高雄全家海神。不過特攻主力射手「亞喵」謝亞軒卻點出，「目前3名洋將在執行上，和本土的連結還不夠好，雖然2連勝，但球賽內容絕對是不及格。」

上周才在新莊「德比大戰」擊敗新北國王，特攻今日又在主場迎戰另一支聯盟頂尖強權海神，而特攻雖然上半場陷入多達18分落後，但第3節特攻打出招牌壓迫防守後轉換快攻，單節一波33比10猛攻，順利逆轉超前，末節更是一度領先多達20分，以10分之差贏得主場開幕戰勝利。

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全場拿下9分、3籃板、3助攻、4抄截、1阻攻的特攻主力射手謝亞軒就表示，「雖然帳面上是拿下2連勝，但我認為球賽內容呈現是不及格的！」

謝亞軒解釋，「在和幾名新洋將的配合上，我們確實還有很多細節需要磨合，包括搭配上的走位都還需要調整，加上本季我們很多本土鋒線，其實都很有經驗能夠處理球，這場比賽下半場就靠鼎哥(曾文鼎)幫團隊製造了很多機會。」

至於此戰招牌的三分球僅7投1中，開季前3戰合計17投僅5中，謝亞軒則強調，「身為射手，這樣的表現很不及格，自己也需要趕緊調整，也必須和洋將做更多溝通，了解彼此的習性，才能找到更好出手時機。」

▲捷翼此戰高效率轟下28分，成為特攻贏球關鍵。（圖／TPBL提供）