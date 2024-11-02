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快訊／「閃電特攻」回來了　主場漂亮逆轉勝宰南霸天海神

▲中信特攻謝亞軒、施晉堯、捷翼。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻洋將捷翼高效率砍下28分、6助攻，幫助特攻成功逆轉收勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃2日由「雙北」球隊把守主場，新北中信特攻迎接開幕主場周賽事，今日交手南霸天高雄全家海神，上半場特攻一度陷入14分大幅落後，但第3節閃電軍團在主場打出一波33比10超強逆襲超前比分。海神在少了胡瓏貿(大腿拉傷)、于煥亞(感冒)情況下無力反撲，最終特攻就以107比97迎接漂亮逆轉勝。

▲中信特攻謝亞軒、施晉堯、捷翼。（圖／TPBL職籃提供）

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▲中信特攻在主場新莊體育館迎接開幕周賽事。（圖／TPBL職籃提供）

開季戰績3勝1敗與新北國王並列聯盟龍頭，海神今日作客來到新莊，與特攻進行交手，開賽兩隊打來激烈，首節打完戰成26平。

但第2節海神洋將摩爾斯發威，在他上半場就貢獻19分、10籃板威猛禁區表現下，半場打完海神以59比45大幅領先。

不過特攻軍團在第3節徹底甦醒，浩勝先是投進超前領先球，隨後施晉堯連續兩記三分彈，特攻單節打出33比10猛攻，硬是超前比分。

▲中信特攻謝亞軒、施晉堯、捷翼。（圖／TPBL職籃提供）

▲中信特攻主力射手謝亞軒攻下9分、3籃板、3助攻、4抄截。（圖／TPBL職籃提供）

末節特攻持續靠著捷翼持續破壞海神防守陣型，特攻一度領先多達20分情況下，雖然海神最後關頭一度打出13比0攻勢企圖翻盤，但在特攻3洋將合力攻下69分、35籃板的優勢火力下，最終特攻就以107比97上演精彩逆轉秀，笑納本季主場開幕戰首勝。

特攻全場以捷翼出賽25分47秒，就高效率砍下28分、4籃板、6助攻最佳，葛瑞飛20分、15籃板，浩勝21分、16籃板，本土以施晉堯10分最佳。海神全場以摩爾斯23分、15籃板最佳，蘇文儒18分，吳曉謹拿下11分。

▲中信特攻謝亞軒、施晉堯、捷翼。（圖／TPBL職籃提供）

▲中信特攻Passion Sisters今日也登場應援。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL捷翼施晉堯謝亞軒海神摩爾斯台籃

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