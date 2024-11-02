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離譜！前隊友威廉斯發狂亂撞成插曲！　坦圖狂轟32分11籃板獵黃蜂

記者杜奕君／綜合報導

衛冕軍波士頓塞爾提克2日作客踢館夏洛特黃蜂，此戰兩隊一路激戰，但末節卻是衝突不斷，先是昔日曾效力綠衫軍的威廉斯(Grant Williams)朝著老友坦圖(Jayson Tatum)一次危險離譜衝撞，遭吹二級惡性犯規驅逐出場，隨後坦圖又遭博爾(LaMelo Ball)疑似出腳埋地雷，坦圖最終轟下32分、11籃板、3抄截帶領下，塞爾提克以124比109攻破黃蜂主場。

日前遭印第安那溜馬斬斷4連勝，綠衫軍今日持續客場之旅來到夏洛特對決黃蜂，開賽塞爾提克就火力全開，明星雙槍坦圖、布朗(Jaylen Brown)攜手出擊，單節團隊轟下40分，首節打完便取得15分大幅領先。

但地主黃蜂第2節迅速回神，在明星主控博爾領軍隻蝦，黃蜂單節海灌42分之多，半場打完追到僅剩4分落後。

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兩軍下半場持續纏鬥，但末節黃蜂前鋒威廉斯，面對前東家及好友坦圖，卻出現離譜危險行徑，在坦圖持球推進時，威廉斯出現蓄意衝撞動作，隨後遭吹二級惡性犯規驅逐出場。

但雙方衝突似乎已經升溫，隨後在終場前2分20秒時，坦圖一次跳投落地，博爾又疑似「出腳」，加上黃蜂主力前鋒布里吉斯(Miles Bridges)也因為單場個人兩次技術犯規遭驅逐出場，綠衫軍趁勢揚長而去，最終就以15分之差收勝。

此戰塞爾提克以坦圖砍下32分、11籃板、3助攻、3抄截最佳，布朗(Jaylen Brown)25分、6籃板、5助攻。

黃蜂方面，博爾拿下31分、4助攻，曼恩(Tre Mann)扮演板凳暴徒貢獻23分、4籃板、5助攻，布里吉斯14分、7籃板、3助攻。

但威廉斯那次離譜衝撞，在賽後明顯讓前隊友們相當不滿，布朗就表示，「我認為這個動作不是籃球該有的動作，威廉斯應該也明白這不是正常比賽該有的動作，我還以為坦圖和威廉斯是好朋友，看來也許我錯了」

▲綠衫軍坦圖遭對手惡意衝撞，但仍轟下32分領軍擊敗黃蜂。（圖／路透）

▲綠衫軍坦圖遭對手惡意衝撞，但仍轟下32分領軍擊敗黃蜂。（圖／路透）

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