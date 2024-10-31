西亞卡姆延長賽飆致勝三分彈　賞王者塞爾提克本季首敗

▲溜馬西亞卡姆延長賽飆進致勝三分彈，賞給綠衫軍本季首敗。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA衛冕王者波士頓塞爾提克31日作客踢館印第安那溜馬，開季寫下4連勝未嘗敗績的綠衫軍一路克服多達24分落後，將比賽逼入延長賽，但地主溜馬明星前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)在延長賽飆進關鍵三分彈，幫助溜馬最終135比132贏球捍衛主場勝利，也賞給塞爾提克本季首敗。

此戰溜馬上半場火力全開，西亞卡姆前兩節就砍下17分帶領下，半場打完率領溜馬以67比57壓制塞爾提克。

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下半場開打後，溜馬板凳暴徒馬瑟林(Bennedict Mathurin)第3節獨拿14分，也讓溜馬帶著14分領先優勢進入末節，眼看就要輕鬆在主場收下勝利。

但塞爾提克末節開始強勢反撲，當家球星坦圖(Jayson Tatum)在終場前14.1秒飆進關鍵三分彈，雙方124平正式進入延長賽。

延長賽加班5分鐘情況下，溜馬拒絕再讓贏球機會溜走，西亞卡姆在終場前7.3秒接獲哈利伯頓(Tyrese Haliburton)妙傳，飆進石破天驚三分彈，最終溜馬就驚險在主場以3分勝出。

此戰溜馬贏球頭號功臣正是西亞卡姆，全場他轟下29分、11籃板、5助攻，明星主控哈利伯頓也逐漸擺脫開季低潮，此戰攻下17分、6籃板、12助攻、2抄截。

飲恨終止開季4連勝的衛冕軍塞爾提克方面，當家球星坦圖勇冠三軍，全場狂轟37分、8籃板、4助攻、4抄截，布朗(Jaylen Brown)25分、6籃板、5助攻、2抄截、2阻攻，懷特(Derrick White)則有23分進帳。

▲塞爾提克坦圖狂砍37分無用，球隊開季4連勝終止。（圖／路透）