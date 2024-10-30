中華男籃排名滑落40名　羅興樑找李忠熙、塔克當文化男籃客座教練

▲文化男籃推動「育鷹計畫」，總教練羅興樑對中華隊排名退步提出見解。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

UBA大專籃球聯賽傳統勁旅文化大學男籃，30日正式宣佈2025「育鷹計畫」起飛，將邀請NBA訓練師鮑威爾(Jeff Powell)、前亞洲第一神射手李忠熙以及前台灣職籃洋將塔克(Anthony Tucker)擔任客座教練，為文化男籃提供全方位訓練。文化總教練羅興樑強調，「中華男籃和10年前相比，排名退步快40名，希望能夠盡心力，改善現有處境。」

歷年來培育國內籃壇無數好手的文化男籃，今日宣布「育鷹計畫」正式啟動，球隊主帥羅興樑表示，「8月在巴黎奧運結束後，FIBA公布全球最新排名，台灣滑落到83名，與2014年時的44名相較，整整退步了快40名；在亞洲早已掉出10強之外，甚至在印度、印尼、關島之後。反觀日本男籃在整合後，本次奧運成為亞洲奇蹟。」

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羅興樑強調，「國内的職業籃球隊伍，目前達到前所未有的11隊規模，而大學籃賽UBA賽事也吸引越來愈多的球迷觀賽，商業和人潮愈來愈蓬勃，全球排名卻退步，究竟那裡出了問題？」

羅興樑直言，「講出來可能會得罪很多人，但現有兩聯盟只想到利益，沒有想到基層！」

談到台灣籃球在國際賽成績節節敗退，羅興樑則認為，「技術面差我們那時候太多；自主訓練自我要求，也跟我們那年代落差太大；無論身心的對抗不夠。」

中華隊在國際賽表現不佳，再加上文化體育系成立一甲子，羅興樑希望透過「育鷹計畫」找來菁英客座教練，也讓球員有更多進步以及接受與國際接軌新觀念的機會。

▲文化男籃總教練羅興樑。（圖／記者杜奕君攝）