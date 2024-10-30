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約基奇29分超級大三元加衛少大復活　金塊OT險勝籃網

記者杜奕君／綜合報導

開季走來跌跌撞撞的丹佛金塊，30日作客挑戰布魯克林籃網，又被對手逼入延長賽困境，昨日才在延長賽靠著莫瑞(Jamal Murray)切入準絕殺險勝情況下，金塊此戰靠當家球星「小丑」約基奇(Nikola Jokic)繳出29分、18籃板、16助攻的超級大三元數據，加上衛斯布魯克(Russell Westbrook)轟22分繳出加盟代表作，最終144比139險勝籃網，連兩天OT苦戰才艱辛拿下2連勝。

身為西區爭冠勁旅，金塊在2024-25賽季開打走來並不順遂，開季先是苦吞2連敗，昨日才在延長賽驚險收下本季首勝。

今日踢館籃網主場，金塊開賽就遭遇對手火力重擊，籃網主控施洛德(Dennis Schroder)單節獨拿13分進帳，加上當家砍將湯瑪斯(Cam Thomas)、強森(Cameron Johnson)都有所建樹，籃網上半場打完以72比63壓制金塊。

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不過金塊在第3節靠著衛斯布魯克替補強勢追分，打出加盟金塊代表作的出色表現，讓金塊重回領先地位。

決勝期雙方持續拉鋸，戈登(Aaron Gordon)飆進三分彈後，籃網湯瑪斯連續高難度出手力挽狂瀾，不過金塊一哥約基奇關鍵時刻連拿4分，讓雙方進入延長加時。

延長賽金塊全員出擊，在約基奇運籌帷幄下，金塊5分鐘就高效率拿下19分，最終在約基奇29分、18籃板、16助攻的超級大三元，加上戈登、莫瑞各有24分進帳下，搭配衛斯布魯克替補貢獻22分、5助攻，最終金塊連兩天在延長賽苦戰後贏得勝利。

至於輸球的籃網方面，施洛德拿下28分、14助攻表現出色，湯瑪斯也有26分進帳，強森20分、7籃板、5助攻，籃網輸球後開季戰績1勝3敗，金塊則是2勝2敗。

▲「衛少」衛斯布魯克繳出加盟金塊代表作，轟下22分幫助球隊2連勝。（圖／路透）

▲「衛少」衛斯布魯克繳出加盟金塊代表作，轟下22分幫助球隊2連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA約基奇衛斯布魯克金塊籃網施洛德湯瑪斯

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