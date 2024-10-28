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96自由車聯賽新竹站　李廷威完成二連霸蟬聯紅點衫登山王

▲96自由車聯賽，李廷威二連霸蟬聯登山王。（圖／96自由車聯賽提供）

▲96自由車聯賽，李廷威二連霸蟬聯登山王。（圖／96自由車聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

第四屆「96自由車聯賽」壓軸站27日在新竹南寮漁港點燃戰火，男子菁英組頂尖車手上演Fulcrum冠軍橘衫爭奪戰，最終旅外車手李廷威奪下單站第3，且守住總積分領先，順利完成二連霸，同時也蟬聯Mercedes-Benz 紅點衫登山王，寫下空前紀錄。而台灣一哥馮俊凱則以40分鐘33秒40，單飛進終點，奪下新竹站冠軍。

96自由車聯賽首度移師新竹當封關站，此站屬於平路繞圈賽，男子菁英組共繞行30圈，每圈1公里，賽前李廷威與葉軒佑總積分相同，亞運國手張誌盛則排名第3，但差距有限，冠軍Fulcrum橘衫形成三搶一的局面。

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李廷威為了拚二連霸，特別邀請歐洲盧比安納高士特森地客洲際車隊(Ljubljana Gusto Santic)隊友，Andrew Sampson和Dylan Hopkins助陣，開賽Dylan Hopkins刻意將速度拉快，集團很快分裂，形成約9人的領先集團，而李廷威與張誌盛相互攻防，不讓對手逃脫。

馮俊凱率先在比賽後段逃脫，李廷威與張誌盛都不願追擊，雙方鏖戰到最後一個彎道，李廷威在隊友帶領下，快速殺出重圍，最終拿下單站第3，張誌盛第9 ，葉軒佑排名17，勝負底定。

李廷威透露，「本場比賽只要張誌盛拿到第1，而我跌出前3，橘杉就會易主，所以我們設定策略要全力嚴防。所以即使馮俊凱逃脫，我們也沒打算去追，否則可能會影響衝線的體力。」

▲96自由車聯賽，李廷威二連霸蟬聯登山王。（圖／96自由車聯賽提供）

較擅長爬坡的李廷威表示，「很意外！第一次在平路繞圈賽拿下前3名，非常開心，今年旅歐比賽，能力提升了不少。」

台灣一哥馮俊凱6月因自主訓練時意外摔車，導致韌帶斷裂，不過經過3個月的艱辛復健，馮俊凱復原神速，目前已經恢復超過95%，今(27)日也展現強大的宰制力，搶下單站冠軍。

從本月日本盃到96聯賽新竹站都繳出亮眼成績單，馮俊凱說，「非常不容易，復健時候很痛苦，但我仍沒有動過退休的念頭，只想盡快回到賽場。目前狀態大概達到巔峰時刻的8成，接下來鎖定下月的環沖繩，與年底的全國錦標賽。

女子菁英組無意外由黃亭茵搶下單站冠軍，而排名第二的車手許書瑋則守住女子組總成績第一的寶座，首度登上后座。許書瑋表示，「96聯賽是我今年的重點賽事，每一站都做足準備，很開心全場比賽都能緊跟著學姊(黃亭茵)，過去可能很快就看不到車尾燈。

▲96自由車聯賽，李廷威二連霸蟬聯登山王。（圖／96自由車聯賽提供）

關鍵字： 96自由車聯賽自由車李廷威馮俊凱

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