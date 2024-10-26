運動雲

>

戴資穎攜手中華電信守護生態　養傷下一步未鬆口

▲戴資穎今日攜手中華電信，為守護生態盡心力。（圖／主辦單位提供）

▲戴資穎今日攜手中華電信，為守護生態盡心力。（圖／主辦單位提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華電信致力推動ESG永續發展，自2022年與農業部林業及自然保育署合作8年15萬棵造林計劃，攜手中華電信永續發展大使戴資穎於全台植樹至今種下41415棵樹，今(26)日協同永續發展大使戴資穎，並邀請農業部林業及自然保育署廖一光副署長共同啟動「泰舊換新 竹構未來」ESG專案，展開大溪事業區第6林班桂竹林地為期4年的撫育計畫，並與竹林周邊泰雅族部落團體合作，共同守護竹林生態永續。

「泰舊換新 竹構未來」4年計畫，今(113)年與農業部林業及自然保育署、地方協會、里民以及當地泰雅部落合作，展開桃園復興區竹林的撫育與管理，計畫涵蓋面積達33.756公頃竹林，逐年分區辦理至少8公頃以上桂竹林更新及生產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戴資穎今日攜手中華電信，為守護生態盡心力。（圖／主辦單位提供）

今(26)日也特別於桃園復興區舉辦「泰舊換新 竹構未來」永續精采,戴您前行活動，更廣邀在地部落、地方國小校長一同見證計畫啟動，期望將竹林生態永續的精神，普及至當地居民與周邊學校，向下扎根，與地方共生共榮。

中華電信表示，此次與中華電信永續發展大使戴資穎，深入桃園復興鄉竹林地，實際了解竹林對生態平衡、竹材資源應用及活化偏鄉經濟的重要性，一同維護兼具環境保護及資源永續運用之竹林生態，促進地方綠色循環經濟及傳統竹技藝傳承。

不僅如此，未來，也持續攜手永續發展大使小戴推動8年15萬棵的植樹造林計畫，推動生態棲地保育，維護生物多樣性更減碳護地球，並呼籲民眾將永續落實日常，共同加入環保行列，達到正向永續發展循環，一起永續精采，戴您前行。

▲戴資穎今日攜手中華電信，為守護生態盡心力。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 戴資穎中華電信

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

96自由車聯賽新竹站登場　李廷威拚總冠軍Fulcrum橘衫二連霸

96自由車聯賽新竹站登場　李廷威拚總冠軍Fulcrum橘衫二連霸

「鷹王」楊恩狂轟38分喜迎2連勝　球3弟破隊史紀錄黃蜂仍吞敗

「鷹王」楊恩狂轟38分喜迎2連勝　球3弟破隊史紀錄黃蜂仍吞敗

日本籃球史上第4人！　河村勇輝NBA首秀送1助攻

日本籃球史上第4人！　河村勇輝NBA首秀送1助攻

新浪花兄弟再度飆分轟炸　勇士狂勝爵士41分開季2連勝

新浪花兄弟再度飆分轟炸　勇士狂勝爵士41分開季2連勝

恩比德、喬治持續缺陣　馬克西「打鐵秀」讓七六人苦吞2連敗

恩比德、喬治持續缺陣　馬克西「打鐵秀」讓七六人苦吞2連敗

慘！開幕戰打不到11分鐘　黃蜂超新星米勒就掛傷號休1周

慘！開幕戰打不到11分鐘　黃蜂超新星米勒就掛傷號休1周

暴雨打不倒！　徐薇淩馬來亞銀行錦標賽次輪衝上第2

暴雨打不倒！　徐薇淩馬來亞銀行錦標賽次輪衝上第2

雷霆劍指西冠　王牌SGA開幕戰轟28分7籃板8助攻大破金塊主場

雷霆劍指西冠　王牌SGA開幕戰轟28分7籃板8助攻大破金塊主場

離奇！開幕戰僅打4分鐘　溜馬前榜眼懷斯曼跟腱撕裂本季恐報銷

離奇！開幕戰僅打4分鐘　溜馬前榜眼懷斯曼跟腱撕裂本季恐報銷

PLG職籃開季名單出爐！　「精兵」領航猿只用14人打整季＋東超

PLG職籃開季名單出爐！　「精兵」領航猿只用14人打整季＋東超

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

熱門新聞

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

2道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

3大谷為滿貫砲嗨翻：最棒的全壘打！

4張志豪要拿MVP　紅龜：你會留兄弟嗎

5古林等3人辭退12強　聯盟宣布遞補人選

最新新聞

1林志傑拋震撼彈　本季結束將退休

2古林背傷不影響旅日　獅:逾3家有興趣

3洋基賈吉：從中學習並改進

4古林等3人辭退12強　聯盟宣布遞補人選

5戴資穎守護生態　養傷下一步未鬆口

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

邊荷律應援遇蟲蟲危機　嚇到露哭哭臉→驚慌逃

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷50轟球得主是誰？K董笑稱：不是我吧

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366