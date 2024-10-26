戴資穎攜手中華電信守護生態　養傷下一步未鬆口

▲戴資穎今日攜手中華電信，為守護生態盡心力。（圖／主辦單位提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華電信致力推動ESG永續發展，自2022年與農業部林業及自然保育署合作8年15萬棵造林計劃，攜手中華電信永續發展大使戴資穎於全台植樹至今種下41415棵樹，今(26)日協同永續發展大使戴資穎，並邀請農業部林業及自然保育署廖一光副署長共同啟動「泰舊換新 竹構未來」ESG專案，展開大溪事業區第6林班桂竹林地為期4年的撫育計畫，並與竹林周邊泰雅族部落團體合作，共同守護竹林生態永續。

「泰舊換新 竹構未來」4年計畫，今(113)年與農業部林業及自然保育署、地方協會、里民以及當地泰雅部落合作，展開桃園復興區竹林的撫育與管理，計畫涵蓋面積達33.756公頃竹林，逐年分區辦理至少8公頃以上桂竹林更新及生產。

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今(26)日也特別於桃園復興區舉辦「泰舊換新 竹構未來」永續精采,戴您前行活動，更廣邀在地部落、地方國小校長一同見證計畫啟動，期望將竹林生態永續的精神，普及至當地居民與周邊學校，向下扎根，與地方共生共榮。



中華電信表示，此次與中華電信永續發展大使戴資穎，深入桃園復興鄉竹林地，實際了解竹林對生態平衡、竹材資源應用及活化偏鄉經濟的重要性，一同維護兼具環境保護及資源永續運用之竹林生態，促進地方綠色循環經濟及傳統竹技藝傳承。

不僅如此，未來，也持續攜手永續發展大使小戴推動8年15萬棵的植樹造林計畫，推動生態棲地保育，維護生物多樣性更減碳護地球，並呼籲民眾將永續落實日常，共同加入環保行列，達到正向永續發展循環，一起永續精采，戴您前行。