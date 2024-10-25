離奇！開幕戰僅打4分鐘　溜馬前榜眼懷斯曼跟腱撕裂本季恐報銷

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25新賽季才剛剛開始，印第安那溜馬就傳出重大傷兵狀況，前榜眼中鋒懷斯曼(James Wiseman)在開季首戰交手底特律活塞時，僅上場4分38秒，就出現「無碰撞」傷勢倒地，經過詳細檢查後確認左腳阿基里斯腱撕裂，目前沒有確切回歸時間表，本季恐將全數報銷。

貴為2020年首輪第2順位選秀榜眼，懷斯曼的NBA生涯從金州勇士發跡，不過受傷病影響並不順遂，上季轉戰底特律活塞後，本賽季又來到溜馬重新出發。

新賽季開幕戰，懷斯曼隨溜馬前往活塞客場征戰，不料在首節替補上場後，該節剩下1分15秒時，卻在一次回防出現無碰撞受傷，當下懷斯曼甚至無法站穩，需要靠隊友攙扶才能退場。此戰懷斯曼僅僅出賽4分38秒，4投2中拿下6分、1籃板，整體效率值可說相當出色。

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不過懷斯曼在赴醫檢查後，傳出傷勢不樂觀狀況，確認為左腳阿基里斯腱撕裂，目前沒有確切回歸時間表，但根據過往此傷勢恢復時程，懷斯曼本季恐已提前宣布報銷。

現年僅23歲的懷斯曼，自2020年加入NBA至今僅出賽148場，平均9.1分、5.6籃板，在此次嚴峻傷勢狀況下，懷斯曼的職業生涯恐又將面臨嚴峻考驗。

▲溜馬前選秀榜眼懷斯曼開幕戰重傷，本季恐就此報銷。（圖／路透）