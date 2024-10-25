烏龍王變首節王！普爾開幕戰1節轟17分無用　巫師遭賽爾提克打爆

記者杜奕君／綜合報導

華盛頓巫師25日迎接NBA新賽季開幕首戰，在主場迎戰強敵衛冕軍波士頓塞爾提克，此戰巫師主力後衛普爾(Jordan Poole)展現一哥霸氣，首節就大爆發獨砍17分，不過塞爾提克明星雙槍攜手飆分，布朗(Jaylen Brown)27分、8籃板、4抄截，坦圖(Jayson Tatum)25分、11籃板、6助攻，綠衫軍最終以122比102打爆巫師喜迎2連勝。

▲巫師普爾開幕戰首節轟下17分，全場26分進帳但球隊仍慘敗收場。（圖／路透）

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本季持續重建的巫師，後場重任仍交由普爾一肩扛下，上季出現多次「烏龍球」鏡頭的他，開幕戰打出強勢表現，首節就飆進5顆三分球獨拿17分，但兵強馬壯的塞爾提克，明星雙槍布朗、坦圖穩定出擊，半場打完綠衫軍仍以64比54大幅領先。

下半場開打後，塞爾提克更抓準巫師不穩定狀態，第3節一波34比19猛烈攻勢，領先正式突破20分大關，巫師除了普爾之外，只剩新加入的巨塔中鋒「大V」瓦倫休納斯(JonasValanciunas)板凳提供零星火力支援，最終塞爾提克就以20分之差輕取巫師，收下開季2連勝。

此戰塞爾提克5人得分達雙位數，布朗拿下全場最高27分外帶8籃板、3助攻、4抄截，坦圖25分、11籃板、6助攻，至於懷特(Derrick White)則有19分、4籃板、4助攻進帳。

開幕戰慘敗作收的巫師方面，普爾17投9中拿下全隊最高26分外帶4籃板、4助攻，瓦倫休納斯18分、5籃板，至於備受期待的「選秀榜眼」薩爾(Alex Sarr)在NBA首度登場僅拿下2分、5籃板、2阻攻。

▲塞爾提克坦圖領軍痛宰巫師，喜迎開季2連勝。（圖／路透）