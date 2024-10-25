K湯轉隊大爆發！　獨行俠首秀轟6記三分球22分宰馬刺

記者杜奕君／綜合報導

即便先前熱身賽曾單場「9投0中」慘拿0分，但明星射手湯普森(Klay Thompson)要用實力證明，自己的身手絕無退化！25日在轉隊達拉斯獨行俠開幕首戰，湯普森用單場6記三分球轟下22分，加上球隊一哥「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)28分、10籃板、8助攻全能演出，攜手在主場以120比109擊退馬刺，收下新賽季首勝。

▲湯普森轉戰獨行俠首戰，就轟下6記三分球拿到22分贏球。（圖／路透）

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馬刺與獨行俠在新賽季首秀上演「德州內戰」，此戰K湯更是要向主場球迷證明，獨行俠簽下自己是正確選擇，生涯效力勇士拿下4座總冠軍，湯普森在上季一度陷入低潮，場均17.9分是近10年來新低表現，也讓他在休賽季選擇離開效力13季的勇士，轉戰獨行俠力拚再起。

此戰湯普森先發上陣，與黑衫軍馬刺展開激戰，上半場馬刺以49比47小幅領先地主獨行俠，但下半場獨行俠靠著唐西奇、湯普森以及厄文(Kyrie Irving)三巨頭攜手展開外線攻勢，連續三分球命中逆轉超前，末節更是一波16比3攻勢奠定勝果，最終就以11分之差漂亮捍衛本季開幕戰勝利。

此戰獨行俠團隊投進19顆三分球，6人得分雙位數的凶猛火力成為贏球關鍵，唐西奇克服傷勢陰影，首戰就繳出接近大三元的28分、10籃板、8助攻，湯普森轉隊首秀則轟下22分、7籃板，三分球10投6中，厄文則有15分進帳，另外禁區2年級生里夫利二世(Dereck Lively II)則貢獻15分、11籃板。

至於輸球的馬刺方面，備受期待的新世代王牌球星溫班亞瑪(Victor Wembanyama)此戰拿下17分、9籃板，索漢(Jeremy Sochan)則有18分、6籃板進帳。

▲獨行俠一哥唐西奇與湯普森的配合，首戰表現相當完美。（圖／路透）