七六人雙星缺陣被打爆　里拉德狂轟30分率公鹿開幕戰奪勝

▲公鹿里拉德狂轟30分、9籃板、6助攻，攻破七六人主場。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA東區兩大爭冠勁旅，密爾瓦基公鹿及費城七六人，24日在2024-25賽季開幕戰交手，不過地主七六人本季組成的三巨頭，其中兩大要角恩比德(Joel Embiid)、喬治(Paul George)都因為膝傷缺陣。也讓公鹿此戰徹底肆虐七六人主場，公鹿雙星里拉德(Damian Lillard)轟下30分、9籃板、6助攻，「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)也貢獻25分、14籃板、7助攻，最終公鹿就以124比109大勝。

休賽季大舉補進全能鋒線好手喬治，與陣中另外兩名好手恩比德、馬克西(Tyrese Maxey)組成嶄新三巨頭，不過七六人開季前就面臨傷兵考驗，除了恩比德持續因膝傷缺陣，喬治也在熱身賽遭遇膝傷，雙雙無法在開幕賽登場。

在少了兩大球星情況下，馬克西今日在主場開幕戰獨挑大梁，迎戰強敵公鹿踢館，但馬克西此戰命中率奇慘無比，全場31投僅10中，但仍有全隊最高25分外帶6籃板、3助攻。

公鹿此戰則由雙星里拉德、安戴托昆波帶隊出擊，上半場就建立雙位數11分領先優勢，第3節里拉德「Dame Time」再現，單節轟進15分，讓公鹿此節海灌42分，一度取得多達22分大幅領先，比賽勝負也就此底定，最終公鹿順利在客場拿下新賽季首勝。

此戰公鹿里拉德19投9中，砍下全場最高30分、9籃板、6助攻，三分球也有12投6中好表現，至於陣中王牌球星安戴托昆波則是25分、14籃板、7助攻、1阻攻。

▲「字母哥」安戴托昆波禁區暴扣，七六人防線難以抵擋。（圖／路透）