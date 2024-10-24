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EASL東超聯賽發豪語　2026年將成世界第3大籃球聯賽

▲澳門黑熊崇貴、阿提諾、陳俊宏，新北國王林書豪。（圖／東超聯賽提供）

▲東超聯賽喊話要在2025-26球季結束成為全世界第3大籃球聯賽。（圖／東超聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季東亞超級聯賽（The East Asia Super League，英文簡稱EASL，簡稱「東超」），日前已正式點燃戰火，創辦人之一的柯林斯(Henry Kerins)也發下豪語，2025-26球季結束後，也將東超擴大至全世界第3大籃球聯賽，僅次於NBA和歐洲一級聯賽。

東超聯賽自自2017年草創成立的8隊，到本季已經擴張到10隊，其中包括台灣、日本、南韓、菲律賓、澳門和香港等國，本賽季台灣代表出賽的兩支隊伍分別為新北國王、桃園璞園領航猿，兩隊也都在昨日完成本季首場出賽。

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柯林斯在香港長大，講著流利的中文，並積極推廣亞洲籃球。他指出，亞洲人口眾多，且各國聯賽發展快速，是籃球經濟非常有潛力成長的區域，因此只要能整合，東超賽事肯定能更精彩，得到更多球迷關注。

東超明年預計擴張隊伍數至16隊，柯林斯說，「其實擴張隊伍數也遇到困境，包括如何縮小各隊之間的實力差距，我也不想看到一面倒的比賽，因此，如何平衡各國實力，讓比賽更刺激，是重要的課題。另外，隊伍數變多，賽程安排也面臨考驗。」

另外，柯林斯也認為，各國籃球聯賽的球員資格認定較嚴苛，而東超對於混血球員規定相對較嚴苛，多少能消彌一些實力差距。

未來東超也計畫邀請CBA球隊加入，柯林斯提出東超有三大優勢，包括各國文化相似性高，時差也不多，且主客場距離也不遠，都是東超能持續進化的主因。

▲澳門黑熊崇貴、阿提諾、陳俊宏，新北國王林書豪。（圖／東超聯賽提供）

▲東超聯賽本季共有10支隊伍參賽。（圖／東超聯賽提供）

關鍵字： 東超EASL台籃

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