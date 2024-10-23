快訊／173公分崇貴比下林書豪　阿提諾重返台灣打敗新北國王

▲新北國王在東超聯賽首戰，主場不敵澳門黑熊吞敗。（圖／東超聯賽提供）

記者杜奕君／新北報導

EASL東超聯賽2024-25賽季在台灣首戰，23日由新北國王迎戰澳門黑熊，此戰也是前中華男籃歸化球員阿提諾重返寶島之旅，地主國王由林書豪領軍，但此戰仍僅有9名球員登錄上陣，黑熊在多位洋將壓陣情況下，前3節一路取得領先。末節身高不到173公分的黑熊華裔控衛崇貴連續切入飆分，最終黑熊就以109比97擊敗國王，國王在東超首戰主場黯然吞敗。

開賽澳門黑熊就派出4洋將加上一位大馬球員陳俊宏的陣容，阿提諾連續三分球命中，讓黑熊以21比12取得領先。

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但國王仍靠當家球星林書豪領軍追分，不過黑熊後衛梁建寧連續三分冷箭破網，首節黑熊就以34比23取得雙位數領先。

第2節黑熊持續猛烈攻勢，且林書豪更在此節進行到7分31秒時吞下個人第3犯暫時退場，國王雖然一度追到6分差，但黑熊外籍軍團持續猛烈外線攻勢，擁有華裔血統的後衛崇貴也有所貢獻，半場打完黑熊以55比49壓制地主國王。

下半場開打後，黑熊持續領先優勢，但國王依舊持續追分，林書豪一次低位單打翻身跳投，曼尼高接獲桑尼傳球禁區得手，追到僅4分差。黑熊「馬爾他巨獸」德古拉隨後也吞下5犯畢業，國王3節打完縮小差距來到75比80。

末節開賽國王就靠著沃許本快攻單臂爆扣追到僅3分差，但黑熊仍靠著國王失誤穩住領先優勢，崇貴連續兩次精彩切入，又讓球隊領先來到11分穩定差距，最終黑熊就以109比97擊敗國王帶走勝利。

此戰黑熊5人得分上雙，西拉砍下全場最高32分外帶6籃板、3助攻，崇貴末節狂砍14分情況下，全場也貢獻23分、5籃板、11助攻，阿提諾16分、11籃板，至於「大馬一哥」陳俊宏此戰則進帳2分、2抄截。

國王方面，此戰以曼尼高的25分、11籃板、7助攻最佳，林書豪拿下21分、3籃板、4助攻，桑尼也有21分、10籃板進帳。