運動雲

>

快訊／173公分崇貴比下林書豪　阿提諾重返台灣打敗新北國王

▲新北國王在東超聯賽首戰，主場不敵澳門黑熊吞敗。（圖／東超聯賽提供）

▲新北國王在東超聯賽首戰，主場不敵澳門黑熊吞敗。（圖／東超聯賽提供）

記者杜奕君／新北報導

EASL東超聯賽2024-25賽季在台灣首戰，23日由新北國王迎戰澳門黑熊，此戰也是前中華男籃歸化球員阿提諾重返寶島之旅，地主國王由林書豪領軍，但此戰仍僅有9名球員登錄上陣，黑熊在多位洋將壓陣情況下，前3節一路取得領先。末節身高不到173公分的黑熊華裔控衛崇貴連續切入飆分，最終黑熊就以109比97擊敗國王，國王在東超首戰主場黯然吞敗。

開賽澳門黑熊就派出4洋將加上一位大馬球員陳俊宏的陣容，阿提諾連續三分球命中，讓黑熊以21比12取得領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但國王仍靠當家球星林書豪領軍追分，不過黑熊後衛梁建寧連續三分冷箭破網，首節黑熊就以34比23取得雙位數領先。

第2節黑熊持續猛烈攻勢，且林書豪更在此節進行到7分31秒時吞下個人第3犯暫時退場，國王雖然一度追到6分差，但黑熊外籍軍團持續猛烈外線攻勢，擁有華裔血統的後衛崇貴也有所貢獻，半場打完黑熊以55比49壓制地主國王。

下半場開打後，黑熊持續領先優勢，但國王依舊持續追分，林書豪一次低位單打翻身跳投，曼尼高接獲桑尼傳球禁區得手，追到僅4分差。黑熊「馬爾他巨獸」德古拉隨後也吞下5犯畢業，國王3節打完縮小差距來到75比80。

末節開賽國王就靠著沃許本快攻單臂爆扣追到僅3分差，但黑熊仍靠著國王失誤穩住領先優勢，崇貴連續兩次精彩切入，又讓球隊領先來到11分穩定差距，最終黑熊就以109比97擊敗國王帶走勝利。

此戰黑熊5人得分上雙，西拉砍下全場最高32分外帶6籃板、3助攻，崇貴末節狂砍14分情況下，全場也貢獻23分、5籃板、11助攻，阿提諾16分、11籃板，至於「大馬一哥」陳俊宏此戰則進帳2分、2抄截。

國王方面，此戰以曼尼高的25分、11籃板、7助攻最佳，林書豪拿下21分、3籃板、4助攻，桑尼也有21分、10籃板進帳。

關鍵字： 林書豪東超EASL崇貴阿提諾台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

海神主場4連戰　洋將威勝大讚高雄巨蛋如NBA場館

海神主場4連戰　洋將威勝大讚高雄巨蛋如NBA場館

台北直直撞！　戰神主場開幕周李英宏熱力開唱

台北直直撞！　戰神主場開幕周李英宏熱力開唱

特攻主場開幕周推全新「衝電樂園」　全隊球員簽名會3日登場

特攻主場開幕周推全新「衝電樂園」　全隊球員簽名會3日登場

42歲的林志傑仍是掛頭牌！　PLG職籃年度口號「與我為伍」

42歲的林志傑仍是掛頭牌！　PLG職籃年度口號「與我為伍」

湖人新神獸！「一眉」戴維斯開幕戰轟36分16籃板　追平張伯倫紀錄

湖人新神獸！「一眉」戴維斯開幕戰轟36分16籃板　追平張伯倫紀錄

PLG最神秘鋼鐵人年度口號公布　Revive新星燎原預告復興高雄籃球

PLG最神秘鋼鐵人年度口號公布　Revive新星燎原預告復興高雄籃球

大爆發！升起隊史第18冠錦旗　坦圖寫綠衫軍隊史首見神紀錄

大爆發！升起隊史第18冠錦旗　坦圖寫綠衫軍隊史首見神紀錄

七六人開幕戰噩耗！　三巨頭缺二確定恩比德、喬治不能打

七六人開幕戰噩耗！　三巨頭缺二確定恩比德、喬治不能打

快訊／SBL勁旅台啤換帥！　UBA健行科大名教頭劉孟竹接任總教練

快訊／SBL勁旅台啤換帥！　UBA健行科大名教頭劉孟竹接任總教練

被林書豪飆34分不是輸球主因　胡瓏貿自認開幕戰表現不及格

被林書豪飆34分不是輸球主因　胡瓏貿自認開幕戰表現不及格

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

熱門新聞

史上最貴！大谷「50-50」紀念球1.41億成交　日企搶標失利

台灣大賽G4兄弟拚聽牌優勢打線出爐　陳子豪重返先發扛4番

台灣大賽G4獅隊拚扳平打線出爐　林安可重返先發陣容

平野惠一感謝球迷應援相挺：我們真的是客場嗎？

台灣大賽3勝1敗王者優勢　歷史數據藏玄機

曾頌恩大巨蛋最會轟又讓平野手痛痛　王威晨：來，哥哥抱一下

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史上最貴!大谷50-50紀念球1.41億成交

2台灣大賽G4兄弟先發打線出爐

3台灣大賽G4林安可重返先發打線

4爪迷大聲應援！平野：我們是客場嗎？

5台灣大賽3勝1敗王者優勢　數據藏玄機

最新新聞

1兄弟6比4剋獅　3勝聽牌爭冠差一步

2李珠珢準備來台了？網友曝最新線索

3阿提諾重返台灣　擊敗新北國王

4海神威勝大讚　高雄巨蛋如NBA場館

5戰神主場開幕周　李英宏熱力開唱

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366