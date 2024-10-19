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被林書豪飆34分不是輸球主因　胡瓏貿自認開幕戰表現不及格

▲國王林書豪、海神胡瓏貿，高雄市長陳其邁。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神一哥胡瓏貿自認開幕戰表現不及格。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／高雄報導

高雄全家海神19日在TPBL職籃2024-25賽季歷史性主場首戰，最終以78比88敗給來訪的新北國王，此戰國王「豪神」林書豪以6成命中率狂飆34分，成為國王贏球關鍵。不過海神新任總教練費雪卻強調，「此戰我們讓對手發生27次失誤，其實防守表現還可以，但團隊僅利用這27次失誤拿到9分，加上命中率低迷，是輸球最大主因。」

此戰海神團隊手感低迷，全場僅拿78分，且整體投籃命中率32.1%、三分球命中率更僅有23.8％，進攻當機成為輸球最大主因。

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全場拿下15分、9籃板的海神王牌球星胡瓏貿表示，「今天自己的表現非常不及格，對手放我蠻多外線三分球出手機會，但命中率非常低，我們全場比對手多出手21次，最後還輸了10分，這是我們自己的問題，必須把球投進，命中率有點低迷，不管任何問題，就是下一戰努力調整回來。」

▲國王林書豪、海神胡瓏貿，高雄市長陳其邁。（圖／TPBL職籃提供）

▲高雄市長陳其邁，今日也親臨海神主場觀戰。（圖／TPBL職籃提供）

海神主帥費雪也說，「在防守端我們表現很棒，造成了國王團隊27次失誤，但我們僅靠著這些失誤拿下9分，這是我們要改進之處，我們應該能靠著對手大量失誤獲得更多輕鬆得分的機會，加上團隊三分球命中率僅有23.8％，這些還能更好。」

費雪強調，「林書豪確實就是能在高層級打出強勢表現的好手，我認為我們對他還是守得不錯。但此戰確實都是我們自身的問題，對手只拿了88分，但我們整體三分球命中率不到24%，在比對手多出手21次情況下還輸了10分，進攻如果進入狀況，我們可以輕鬆拿下100分贏得勝利。」

▲國王林書豪、海神胡瓏貿，高雄市長陳其邁。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神主場高雄巨蛋此戰湧入8156位球迷入場觀戰。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 高雄全家海神胡瓏貿費雪TPBL台籃

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