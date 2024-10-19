小跑車林俊吉狂飆22分　夢想家奪TPBL職籃歷史性首勝

▲夢想家小跑車林俊吉砍下22分，領軍拿下TPBL職籃歷史性首勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

本季以7隊規模全新開打的TPBL職籃，歷史性首場比賽就在19日登場，由東道主福爾摩沙夢想家迎戰新北中信特攻，此戰「夢想小跑車」林俊吉單場飆進4記三分球轟下22分，加上鳳還巢的「噴射機」張宗憲也進帳16分、3抄截，最終夢想家以88比74捍衛主場勝利，也是TPBL職籃歷史性首勝。

此戰兩隊當家主控，夢想家蔣淯安、特攻林韋翰都因傷無法上陣，開賽不到1分鐘時間，特攻施晉堯就飆進三分球，完成聯盟歷史性首記進球。

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但休賽季大肆補強，劍指隊史首冠的夢想家靠著林俊吉外線狂飆，加上張宗憲頻頻強勢切入，讓夢想家最終仍以14分之差，在主場擊敗特攻，也順利拿下聯盟歷史性首勝。

此戰林俊吉證明自己當家主控地位，全場三分球6投4中，砍下22分、6助攻、3抄截，張宗憲則有16分、3抄截，中華隊歸化大將高柏鎧雖然一度遭對手肘擊，但全場仍有12分、10籃板、4阻攻穩定表現。

特攻方面，新洋將浩勝拿下16分、16籃板，銳尼12分、17籃板，本土方面則以施晉堯的16分、7籃板最佳。

▲張宗憲回鍋夢想家首戰也砍下16分表現出色。（圖／TPBL職籃提供）