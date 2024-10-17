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「喇叭」扛起獵鷹隊長重任　老將張博勝喊話兩職籃聯盟要整合

▲台南台鋼獵鷹谷毛唯嘉、謝宗融、張博勝、球團發言人高景炎、Wing Stars啦啦隊。（圖／獵鷹提供）

▲台南台鋼獵鷹本季雙隊長之一的張博勝(中)，仍期盼國內兩職籃聯盟做出整合。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／台南報導

台南台鋼獵鷹17日舉行2024-25賽季開季記者會，本季獵鷹宣布將採取「雙隊長制」，由老將「喇叭」張博勝及洋將翟蒙擔任。過去在SBL時期就曾到成大體育館出賽的張博勝，也感謝獵鷹球團願意提升球隊場館硬體設備。但他也強調，「還是希望兩個職籃聯盟達成共識，做出對台籃最好資源整合，球星不分散情況下，比賽精彩度才能有所提升。」

上季轉戰獵鷹，張博勝原本隸屬T1職籃，但本賽季在球隊轉投PLG陣營情況下，也讓張博勝意外在兩年內，就打了兩個不同職籃聯盟。

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本賽季被總教練柯納選為陣中雙隊長之一，張博勝笑說，「在球隊上場時間沒有太多，原本以為教練可能會選擇場上影響力比較大的球員，可能教練希望我在場上、場下都多多提醒幫助年輕球員。」

不過張博勝也語重心長表示，「還是希望現在的兩個職籃聯盟，能夠好好達成共識，做出對台籃最好資源整合，球星不分散情況下，比賽精彩度才能有所提升。」

談到本季主場遷往成功大學中正堂體育館，張博勝透露，「以前在SBL聯賽時期，我就來到成大比賽過，當然來到職業賽層級，包括球場地板、大銀幕都是必備項目，也感謝球團投入了很多資金，針對不足之處來補強，希望讓球迷有更好的觀賽體驗。」

關鍵字： 台鋼獵鷹PLG台籃張博勝喇叭

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