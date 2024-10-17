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林書豪正式向PLG道別！　宣布將在TPBL職籃走得更遠

記者杜奕君／綜合報導

這個夏天休賽季，台灣籃壇經歷分合戲碼後，確定仍將以兩職籃聯盟並存方式進行，其中TPBL職籃將匯集7支球隊，於本周末19日起正式開打。身為新北國王看板球星的林書豪，在球團本季離開PLG職籃，改投入TPBL職籃情況下，也在16日深夜發文，向PLG聯盟及球隊、工作人員正式道別，林書豪也強調，「一如既往，我們一起、可以走得更遠！」

林書豪在休賽季決定和國王續約1季，這也代表著他將隨著球隊投入TPBL職籃陣營，日前聯盟季前熱身賽，林書豪也已經隨隊出賽，國王本季也組成黃金陣容，誓言力拚連續兩年奪冠。

趕在本周末聯盟例行賽正式開打前，林書豪也在個人社群發文，向過去15個月隸屬的PLG職籃告別。

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林書豪全文如下：

我深受許多的祝福，能在 @p.league.official 的15個月裏，有很多美好的回憶。

我第一次在臺灣球迷面前打球，與 @kaohsiungsteelers 一起度過了一個童話般的賽季，在國王實現了與弟弟並肩作戰的畢生夢想，也一起度過了一個奇蹟般的賽季，還跟 @newtaipeikings 贏得一個冠軍。但最重要的是，我有機會重新燃起對籃球的熱情。

感謝P+的工作人員、球隊和聯盟提供了一個打籃球的平臺。我會深深地想念你們所有人，當然如果沒有辛苦工作的媒體、裁判和你們每一個最棒的粉絲，這一切就不會發生。你們都真的幫助到我，感謝。

我也很期待能以 @tpbl.tw 球員的身分參與新賽季，一起創造更多的回憶。一如既往，我們一起、可以走得更遠！週六晚上見。

▲▼中信特攻熱身賽擊敗新北國王，林書豪。（圖／TPBL提供）

▲林書豪發文向PLG職籃正式道別。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 林書豪TPBLPLG台籃職籃新北國王

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