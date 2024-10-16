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快訊／攻城獅高喊WIND WIN「穩」　高國豪將力拚年度MVP

▲攻城獅高國豪、李啟瑋、曾柏喻、啦啦隊慕獅女孩。（圖／記者杜奕君攝）

▲攻城獅宣布年度口號為WIND WIN「穩」。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新竹報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅16日舉行2024-25賽季開季記者會，宣布年度口號為WIND WIN「穩」，攻城獅球團也宣布年度計畫，包括運動生活圈以及官方App，並由王牌球星高國豪領銜曝光新賽季主戰球衣，預告主場開幕戰將於11月9日、10日正式登場。高國豪也霸氣喊話，要力拚「年度MVP」榮耀。

攻城獅今日在開季記者會上，正式公佈2024-25賽季年度口號為WIND WIN「穩」。WIND WIN不僅象徵新竹風城的地理特色，也巧妙運用英文的「雙贏」含義，希望新賽季能贏得更多勝利。而「穩」則展現攻城獅邁向第5年的堅定目標。

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年度主視覺融入了大新竹的城市俯瞰圖，凸顯攻城獅扎根風城爭取最高榮耀的決心。年度口號「穩」當中的心字，則巧妙結合攻城獅的英文縮寫「LN」，象徵每位球員必須將團隊精神放在心上，齊心協力才能踏上勝利之路。

攻城獅王牌球星高國豪表示，「前兩季因為傷勢困擾，自責沒能在關鍵時刻幫助球隊，休賽季也努力提升，希望新賽季可以健康完賽，關鍵時刻能夠穩住球隊，穩扎穩打贏下每一場比賽，另外自己的大目標則是要挑戰年度MVP，我知道這很有難度，也不是一個人就是能達成，但我會以此目標來迎接挑戰。」

攻城獅記者會也宣布一系列年度計劃，將打造專屬「攻城獅運動生活圈」，另外為提供球迷更完整服務，官方App也已經正式登場。

本季攻城獅也將帶來8場豐富的主題日活動，包括隊史首次舉辦的原住民主題日，將推出結合原住民圖騰設計的主場限定球衣，象徵攻城獅對於多元文化的重視與推動。

▲攻城獅高國豪、李啟瑋、曾柏喻、啦啦隊慕獅女孩。（圖／記者杜奕君攝）

▲攻城獅一哥高國豪喊話，新賽季要力拚年度MVP。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 攻城獅高國豪年度MVP台籃

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