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馬建豪返台打球卻遭逢父喪　盼完成籃球使命讓父親驕傲

▲夢想家蔣淯安、馬建豪、張宗憲、韓駿鎧、陳立宗、林俊吉、Formosa Sexy。（圖／夢想家提供）

▲馬建豪經歷父喪，希望用籃球成績讓天上的爸爸驕傲。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

福爾摩沙夢想家組成豪華陣容，新賽季劍指TPBL職籃總冠軍，其中網羅200公分的新世代前鋒馬建豪，更被視為鋒線端重要補強。不過馬建豪15日在開季記者會上透露，「父親在上個月過世，面臨了人生最低潮的階段，但希望自己完成未完成的籃球使命，讓在天上的爸爸感到驕傲！」

夢想家休賽季大肆補強，網羅包括蔣淯安、馬建豪以及張宗憲3位「FA大魚」入隊，其中200公分的新世代前鋒馬建豪，更被視為球隊未來爭冠的藍圖要角。

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不過馬建豪今日在記者會上透露，「上個月父親過世，我面臨了人生最低潮的階段，過去爸爸一直是最支持我的人，我的每場比賽他都會觀看，因此當下我真的心情很低落，也遠離了籃球一段時間。」

「但上周聯盟新竹季前熱身賽開打前3天，我選擇回到球隊，希望為了爸爸與球隊回歸生活正軌，我希望完成未完成的籃球使命，因為我知道爸爸會在天上看著我的球賽。」

「我想要變得更好，也希望更多的台灣小孩會因為看我的比賽而喜歡打籃球。」馬建豪如此說道。

對於新賽季目標，馬建豪則認為，「過去大家都會定位我是射手，但去年開始我就增加對抗性，想展現我的進步，特別是持球進攻，也想秀更多的灌籃給球迷看。」

▲夢想家蔣淯安、馬建豪、張宗憲、韓駿鎧、陳立宗、林俊吉、Formosa Sexy。（圖／夢想家提供）

▲福爾摩沙夢想家本季喊出年度口號「萬夫莫敵」。（圖／夢想家提供）

關鍵字： 馬建豪夢想家TPBL台籃

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