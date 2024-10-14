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林書緯「變髮」主因曝光　瞄準年度MVP等3大獎項

▲新北國王林書豪、李愷諺、林書緯、毛加恩、QUEENS啦啦隊。（圖／國王提供）

▲新北國王主力後衛林書緯(左)，以短髮新造型現身。（圖／國王提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王主力後衛林書緯，14日在球隊2024-25賽季開季記者會上，頂著一頭俐落短髮現身。外型變得有如年輕大學生的他也喊話，新賽季目標除了替國王再度拿下總冠軍，自己也要朝著年度MVP、年度第1隊以及年度助攻王目標來邁進。

向來以多變造型示人的林書緯，近期卻將招牌長髮剪掉，改以俐落短髮現身，不過今日開季記者會上他解釋，「將頭髮剪掉，只是為了方便把頭髮一次重新留長，因爲我很喜歡日本文化的忍者造型，並不是想要改成短髮，沒想到大家看了都說我短髮變得比較年輕。」

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林書緯也透露，「目前手傷與腳傷雖然沒有完全痊癒，但周六對上高雄全家海神的新賽季開幕戰，一定會披掛上陣，自己這個賽季多了一些責任，加上李愷諺休賽季也來到美國和我以及哥哥林書豪訓練，教練不斷測試李愷諺的極限，這幫助他很多，我們3人一起訓練，對默契上一定也有很大幫助。」

談到新賽季個人目標，林書緯強調，「完成總冠軍連霸絕對是最困難的，但如果能夠達成一定超級棒，另外我也希望拿下年度MVP以及年度第1隊還有年度助攻王。上賽季結束後，扣掉休息了1個月，我只剩大約4到6周可以自主訓練，雖然身體健康還挺得住，但我知道這會是個很累且漫長的新賽季。」

▲新北國王林書豪、李愷諺、林書緯、毛加恩、QUEENS啦啦隊。（圖／國王提供）

▲新北國王開季記者會吸引近百位死忠粉絲到場力挺。（圖／國王提供）

關鍵字： 新北國王林書緯林書豪李愷諺TPBL台籃

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