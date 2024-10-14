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讓視障者體驗保齡球樂趣　黃瓊瑤率國手群傳承經驗

▲台灣保齡球名將黃瓊瑤，指導視障選手打球。（圖／台北市身心障礙巡迴運動指導團提供）

▲台灣保齡球名將黃瓊瑤，指導視障選手打球。（圖／台北市身心障礙巡迴運動指導團提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台北市身心障礙巡迴運動指導團8月於圓山保齡球館舉辦身心障礙者保齡球體驗，這次特別找來黃瓊瑤、洪淑君、簡秀蘭、楊念華、胡正良等5位金牌級國手教練親自指導，黃瓊瑤、洪淑君和胡正良更是特別一早就從台南北上，希望能盡自己的力量，讓視障選手和一般視障朋友也能體會到保齡球的樂趣，更重要的是希望能把這些觀念經驗都傳承下去。

台灣保齡球名將黃瓊瑤過去曾在保齡球館內打工的，沒想到打著打著就打出興趣，還在1998年曼谷勇奪女子5人賽金牌還有女子盟主賽銅牌，目前她在中華醫事科技大學擔任助理教授，在家鄉臺南已有多年指導肢體障礙保齡球經驗。這次指導視障運好手，黃瓊瑤特別針對每個人的瓶頸來做調整，在有限的時間裡，帶給他們一些全新的觀念，希望能讓選手們在場上表現更加亮眼。

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▲台灣保齡球名將黃瓊瑤，指導視障選手打球。（圖／台北市身心障礙巡迴運動指導團提供）

今年全障運在視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB1以2108分一舉奪金的台北市好手邱珮瑜，這次接受黃瓊瑤指導就收穫豐富，「雖然瓊瑤教練帶給我的幫助很難在一節課中完全顯現，但她帶給我許多新的觀念，這些是我過去從來沒有想過的。」

她舉例，瓊瑤教練提醒她可以去用身體的感覺來彌補視力的不足，「我們可以利用身體的摩擦、碰撞，來確定自己最後將球打出去的位置，過去我總認為應該有固定的SOP，必須一步一步來才能打到球瓶，試過瓊瑤教練推薦的方式後感覺在場上打球時動作也順了許多。」

2009年在東亞運保齡球賽事奪銀的楊念華，同樣也在這次活動擔任指導教練，他認為視障選手打保齡球最困難的地方就是「空間感」，「因為保齡球是非常靠感覺的運動，對於視障選手來說，擁有良好的空間感十分重要，不能永遠都是朝著自己認定的正面去打，而是要隨著各不同情況來做調整，這次就是先把他們的角度固定，再來執行期他的技術技巧。」

▲台灣保齡球名將黃瓊瑤，指導視障選手打球。（圖／台北市身心障礙巡迴運動指導團提供）

1998年曼谷亞運對台灣來說具有里程碑式的意義，斬獲19金、16銀、41銅一共77面獎牌，是台灣代表團參加亞運歷屆最好的成績，當時，台灣隊在保齡球項目中更展現了壓倒性的實力，橫掃6面金牌，然而去年杭州亞運因沒有合適的場館，未設有保齡球項目，由於保齡球並非奧運項目，亞運一直是保齡球選手最重要的國際舞台，也是台灣選手最重視的比賽之一，去年沒能讓選手如願登上國際舞台。

過去曾代表台灣參加過伯明罕世界盃、最佳成績為亞洲盃金牌的國手簡秀蘭坦言，還是希望台灣能多舉辦保齡球相關比賽和活動，「台灣過去就是保齡球王國，但今年來各地球館大幅減少，連比賽都少很多，但其實台灣其實有很多熱愛保齡球的人，像這些視障選手或是一些身障選手，希望接下來全運能繼續列入保齡球項目，讓選手都多一點發揮的舞台。」這次她也特別跟任職的新北市長安國小告假，就是希望能藉由自己的經驗來幫助這些視障選手。

最後黃瓊瑤也表示，非常感謝臺北市身心障礙巡迴運動指導團提供這樣充滿意義的活動，所以當時收到秘書長王雅民的邀請，幾位教練馬上就一口答應，「希望能以自己過去累積的一些經驗來幫助這些選手們，只要願意聽，我們就願意講，更重要的是希望能把這些經驗都傳承下去。

▲台灣保齡球名將黃瓊瑤，指導視障選手打球。（圖／台北市身心障礙巡迴運動指導團提供）

關鍵字： 保齡球黃瓊瑤

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