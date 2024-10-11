運動雲

>

WNBA史上首位亞裔女總教練出爐　娜塔莉中瀨將成金州女武神主帥

▲娜塔莉中瀨將成為WNBA女籃首位亞裔女總教練（圖／路透）

▲娜塔莉中瀨將成為WNBA女籃首位亞裔女總教練（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

WNBA女子職籃聯賽，將於2025年新增擴編球隊「金州女武神」，這支背後老闆與NBA金州勇士相同的球隊，11日宣布將由日裔的娜塔莉中瀨(Natalie Nakase)擔任球隊首任總教練，她也成為WNBA聯賽史上，首位女性的亞裔主帥。

現年44歲的娜塔莉中瀨，過去曾是美國NCAA名校UCLA女籃的主力控衛，球員生涯曾效力NWBL聯賽4季，也是該聯賽史上首位亞裔美籍選手，隨後也曾在德國聯賽出賽，在退役後轉任教練至今。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為日裔第3代移民，娜塔莉中瀨也曾尋求回到故鄉日本打球的可能性，不過當時WJBL聯賽並未開放洋將，因此加入東京阿帕契隊擔任助理教練，隨後更成為埼玉野馬總教練。

娜塔莉中瀨在2012年返回美國後，曾加入洛杉磯快艇負責影像分析工作，也曾在夏季聯賽擔任助理教練，並在2022年成為WNBA達拉斯王牌球團助理教練。

此次擴編球隊金州女武神在NBA勇士老闆拉寇柏(Joe Lacob)一手打造下，喊話要在成軍5年內打下總冠軍，而娜塔莉中瀨接掌兵符後，也將領軍衝擊此目標，也將在12月的擴編選秀中，替球隊找到即戰力可用之兵。

關鍵字： 娜塔莉中瀨WNBA金州女武神

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

撐不住了！奧運後賽程爆炸　中國球后孫穎莎宣布退出亞錦賽

撐不住了！奧運後賽程爆炸　中國球后孫穎莎宣布退出亞錦賽

紅土之王納達爾震撼退役　喬科維奇：感謝你把我推向極限

紅土之王納達爾震撼退役　喬科維奇：感謝你把我推向極限

「高砲塔」呂冠霆獲肯定　台鋼獵鷹提前換新約

「高砲塔」呂冠霆獲肯定　台鋼獵鷹提前換新約

別了！NBA聖堂射手　3冠老將格林宣布退役

別了！NBA聖堂射手　3冠老將格林宣布退役

快訊／黃彥誠拚出榮耀！　中華桌球男團連兩年亞錦賽奪銀

快訊／黃彥誠拚出榮耀！　中華桌球男團連兩年亞錦賽奪銀

周天成復仇記！　逆轉擊敗巴黎奧運對手挺進北極賽男單8強

周天成復仇記！　逆轉擊敗巴黎奧運對手挺進北極賽男單8強

詹皓晴捷報！　強勢逆轉勝挺進武漢女雙賽8強

詹皓晴捷報！　強勢逆轉勝挺進武漢女雙賽8強

震撼彈！「紅土之王」納達爾宣布退役　11月台維斯盃後高掛球鞋

震撼彈！「紅土之王」納達爾宣布退役　11月台維斯盃後高掛球鞋

超威！中華桌球男團直落三橫掃印度　今晚亞錦賽與中國爭冠

超威！中華桌球男團直落三橫掃印度　今晚亞錦賽與中國爭冠

林郁婷英國世界盃改打60公斤量級　曾自強：聽說JK羅琳在那裡

林郁婷英國世界盃改打60公斤量級　曾自強：聽說JK羅琳在那裡

熱門新聞

別了！NBA聖堂射手　3冠老將格林宣布退役

快訊／黃彥誠拚出榮耀！　中華桌球男團連兩年亞錦賽奪銀

「再打也不會贏林立」　陳傑憲想起餅總說的話

昨罕見PLAY後對三壘怒吼　大谷翔平：我已經忘了

NBA生化人！　馬刺224公分王牌溫班亞瑪秀切入風車爆扣

季後賽情緒起伏大　大谷翔平：只要能激勵團隊就是好事

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA「聖堂射手」　格林宣布退役

2中華桌球男團　連兩年亞錦賽奪銀

3再打也不會贏　陳傑憲想起餅總說

4大谷翔平怒吼　隔日受訪：忘了

5生化人！　224公分溫班亞瑪風車爆扣

最新新聞

1納達爾退役　費德勒：希望這一天不會來

2WNBA首位亞裔女主帥　娜塔莉中瀨登場

3軟銀撒銀彈網羅　張峻瑋有望育成

4拍片傳遞追夢　方昶詠預告新計畫

5撐不住了！　球后孫穎莎退出亞錦賽

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟單季70勝破隊史　平野惋惜吳俊偉爭救援王失利

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

富邦悍將年度第5收尾　鋒總：細膩再加強

「今年幾乎都在防護室」　李東洺可惜：機會沒有把握住

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366