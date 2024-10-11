WNBA史上首位亞裔女總教練出爐　娜塔莉中瀨將成金州女武神主帥

▲娜塔莉中瀨將成為WNBA女籃首位亞裔女總教練（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

WNBA女子職籃聯賽，將於2025年新增擴編球隊「金州女武神」，這支背後老闆與NBA金州勇士相同的球隊，11日宣布將由日裔的娜塔莉中瀨(Natalie Nakase)擔任球隊首任總教練，她也成為WNBA聯賽史上，首位女性的亞裔主帥。

現年44歲的娜塔莉中瀨，過去曾是美國NCAA名校UCLA女籃的主力控衛，球員生涯曾效力NWBL聯賽4季，也是該聯賽史上首位亞裔美籍選手，隨後也曾在德國聯賽出賽，在退役後轉任教練至今。

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身為日裔第3代移民，娜塔莉中瀨也曾尋求回到故鄉日本打球的可能性，不過當時WJBL聯賽並未開放洋將，因此加入東京阿帕契隊擔任助理教練，隨後更成為埼玉野馬總教練。

娜塔莉中瀨在2012年返回美國後，曾加入洛杉磯快艇負責影像分析工作，也曾在夏季聯賽擔任助理教練，並在2022年成為WNBA達拉斯王牌球團助理教練。

此次擴編球隊金州女武神在NBA勇士老闆拉寇柏(Joe Lacob)一手打造下，喊話要在成軍5年內打下總冠軍，而娜塔莉中瀨接掌兵符後，也將領軍衝擊此目標，也將在12月的擴編選秀中，替球隊找到即戰力可用之兵。