快訊／黃彥誠拚出榮耀！　中華桌球男團連兩年亞錦賽奪銀

▲黃彥誠頂住壓力，一度替中華男團在本屆亞錦賽找到逆轉契機。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

中華桌球男團10日本屆亞錦賽男團賽事一路挺進決賽，和強敵中國男團爭冠，隊史第5度打入亞錦賽男團決賽的林昀儒、高承睿前兩點失守情況下，黃彥誠在第3點頂住壓力逆轉拿下，可惜林昀儒在第4點對決王楚欽先盛後衰，最終中華男團就以總點數1比3不敵中國，連兩年在亞錦賽男團拿下銀牌。

4強戰以直落三強勢橫掃印度，中華男團順利挺進本屆亞錦賽決賽，對手則是大魔王等級的中國。此戰中華隊第1點由「柚子」高承睿把關，不過面對球王王楚欽，林昀儒最終以9比11、5比11、6比11，直落三吞敗，中國隊取得點數1比0領先。

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第2點中華隊「沈默殺手」林昀儒面對「小石頭」林詩棟，雖然林昀儒嘗試延長戰線，但苦戰4局後仍以7比11、7比11、11比8、10比12吞敗，中國男團率先以點數2比0取得聽牌優勢。

退無可退情況下，黃彥誠在關鍵第3點交手世界排名70位的大胖梁靖崑，黃彥誠頂住對手金牌點壓力，最終以11比7、7比11、1比11、11比9、13比11，經歷5局大戰黃彥誠勝出，幫中華隊保住一線生機。

第4點上演林昀儒對決王楚欽的精彩戲碼，首局小林同學火力全開以11比1順利拿下，但第2局雙方開始拉鋸激戰，但林昀儒頂住壓力，再度以11比8拿下，以2比0強勢壓制球王王楚欽。第3局林昀儒與王楚欽再度僵持，但隨後王楚欽殺出重圍，以11比8扳回一城。

在第4局林昀儒順利逆轉9比7領先，但王楚欽隨後頂住壓力連拿4分，第4局12比10拿下，雙方戰成2比2。決勝局王楚欽連拿7分給足下馬威，隨後更以11比4拿下，以3比2拿下此局。最終中國就以總點數3比1奪冠，中華男團則是連續兩年在男團奪下銀牌。

▲台灣桌球新希望林昀儒。（圖／路透）