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奧運帶出金牌選手　曾自強、劉佳城獲特殊貢獻獎

▲中華民國專任運動教練協會，曾自強、劉佳城獲得卓越貢獻獎。（圖／中華民國專任運動教練協會提供）

▲中華民國專任運動教練協會，曾自強、劉佳城獲得卓越貢獻獎。（圖／中華民國專任運動教練協會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

中華民國專任運動教練協會於10日，舉辦第一屆第二次會員大會暨第五次理監事會議，會員大會當天頒發卓越貢獻獎，獎勵教練長期致力於培育優秀運動選手，協助選手超越顛峰，本會吳清標理事長於頒獎典禮為獎勵2024巴黎奧運會奪牌有功之教練，頒發特殊貢獻獎，獲獎者分別為曾自強教練（指導林郁婷選手，拳擊項目57公斤級奪得金牌）、劉佳城總教練（指導男子羽球雙打奪得金牌），每名台幣十萬元、獎勵證書及榮譽西服外套一件。

另外在優秀教練獎分別為林育信、許秀勉、林漢森、強湄芬、陳嬥筌、郭慈慧、蔡宜芳、田本玉、劉宗泰、林峻永等，共10位教練獲獎，年度最佳表現之教練每名台幣一萬元、獎勵證書及榮譽西服外套一件。希望透過獎勵之方式鼓勵台灣層專任教練對於競技運動之付出給予肯定。

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▲中華民國專任運動教練協會，曾自強、劉佳城獲得卓越貢獻獎。（圖／中華民國專任運動教練協會提供）

中華民國專任運動教練協會自民國111年8月舉辦成立大會，獲得全國各縣市基層教練踴躍的參與，在吳清標理事長的帶領下，今年度分別於中區和南區設立分會籌備處。

113年9月也和立委柯志恩、蘇巧慧、羅廷瑋、林沛祥、張雅琳於立法院召開「榮耀巴黎奧運、展望 2028洛杉磯奧運，專業運動教練永續發展公聽會」，再次針對專任運動教練資格審定辦法、績效考核評量、薪資晉級制度等在制度面上不合理之處提出建言，會議中廣邀50多位來自全臺各地在職專任運動教練出席表達意見。期望政府能完善專任運動教練制度，同時為我國培育更多優秀體育專業人才，強健我國競技運動項目。

中華民國專任運動教練協會今年度針對專項運動辦理研習會「羽球運動種類精進領航論壇」，期望透過專業的增能研習課程給予教練、選手更多技戰術、生理及心理專業知識之強化與提升，未來也將聘請國外優秀講師來台分享，彼此交流學習，亦鼓勵台灣優秀之教練赴他國研習，藉以提升專業知能同時增進台灣選手之競技實力。

▲中華民國專任運動教練協會，曾自強、劉佳城獲得卓越貢獻獎。（圖／中華民國專任運動教練協會提供）

關鍵字： 巴黎奧運曾自強劉佳城金牌中華民國專任運動教練協會

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