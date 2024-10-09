NBA「火鍋魔人」桑德斯認證　高錦瑋和兩位前NBA球星超像

▲台啤永豐雲豹主控高錦瑋本季將扛起看板球星重任。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者杜奕君／台北報導

台啤永豐雲豹9日舉行2024-25賽季開季記者會，上季榮獲年度新人王、年度第1隊殊榮的王牌主控高錦瑋，今日也領銜亮相。雲豹本季最大咖洋將，昔日曾是NBA頂級「火鍋魔人」的桑德斯(Larry Sanders)就透露，高錦瑋是速度很快，傳球能力也很棒的控衛，和我以前在NBA合作過的詹寧斯(Brandon Jennings)、艾利斯(Monta Ellis)球風很相似。

雲豹在上季奪下隊史首座T1職籃總冠軍後，本季加入以7隊規模嶄新開打的TPBL職籃，也喊出年度口號「超燃入勝Superb」，希望再次登頂奪冠創下高峰。

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▲NBA火鍋魔人桑德斯給予高錦瑋高度評價。（圖／台啤永豐雲豹提供）

此次雲豹由於聯盟洋將薪資上限規範，無法找來如「魔獸」霍華德(Dwight Howard )、「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)這樣的天價級洋將，但仍以2萬美金價碼，找來曾是NBA公鹿隊頂尖「火鍋魔人」的桑德斯加盟助陣。

桑德斯表示，「TPBL職籃的競爭性不錯，也看到其他球隊有高強度的水準，我希望在這裡展現自己的跑跳能力，我認為我的防守能力在5X5籃球會比3X3籃球更有發揮空間。」

另外，桑德斯也給予陣中主控高錦瑋極高評價，「高錦瑋是速度很快，傳球能力也很棒的控衛，能和他配合我感到很興奮，我認為他和我過去在NBA合作過的詹寧斯、艾利斯兩位後衛，球風非常類似。」

▲桑德斯認為高錦瑋和詹寧斯及艾利斯兩位前NBA好手球風相當類似。（圖／達志影像／美聯社）

現年35歲的詹寧斯，過去曾是公鹿當家主控，NBA生涯平均可繳出14.1分、3籃板、5.7助攻，至於目前38歲的艾利斯更是以得分能力著稱，NBA生涯平均有17.8分、3.5籃板、4.6助攻水準演出。

▲艾利斯。（圖／CFP）