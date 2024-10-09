快訊／新北國王又補猛將！　西亞全能前鋒桑尼回歸台籃效力

▲桑尼回鍋台籃，加盟新北國王效力。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王本季再度挑戰東亞超級聯賽（EASL），今（9日）宣布簽下亞洲外援桑尼（Sani Sakakini）。36歲的桑尼將披上國王戰袍，換上31號新背號，對於自己目前的狀態與體能表現充滿信心。桑尼預計11日抵達台灣，下週正式參與團隊訓練。新北國王的後衛群經驗豐富，與桑尼的搭配將成為球隊在東超聯賽中的重要利器。

台灣球迷對桑尼並不陌生，來自巴勒斯坦的他於2018年來台效力SBL裕隆納智捷，並於2021年第二次來台，加盟T1聯盟台中太陽隊，期間三度締造大三元紀錄，憑藉全方位的球技贏得「聯盟最強洋將」的稱號，並入選T1聯盟年度第一隊。

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2022-23賽季桑尼代表PLG桃園領航猿出賽26場，不論是低位單打、外線投籃或快攻，桑尼都能為球隊提供穩定的火力支持。加入新北國王，桑尼將和球隊征戰東超賽事，目標追平四強成績，並爭取更佳成績。

新北國王總經理毛加恩談到，「過去桑尼都以洋將身份出賽，隨著東超開放更多亞洲外援名額，能夠以亞外身份加入，因此我們決定找他來，提升球隊陣容戰力。」毛加恩進一步解釋：「桑尼的球風非常適合我們的戰術，尤其是他在身體對抗上的優勢，能夠應對東超的高強度，同時也為球隊帶來更多的武器。」

新北國王本季東亞超級聯賽（EASL）的首場主場賽事將於10月23日在新莊體育館迎戰澳門黑熊，屆時也有望成為亞洲外援桑尼的首次亮相。

