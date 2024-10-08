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林秉聖接班人是他　黃萬隆欽點曹薫襄拚「年度第1隊」

▲台北台新戰神黃萬隆、許皓程，Taishin Wonders啦啦隊。（圖／台北台新戰神提供）

▲台北台新戰神曹薫襄(左)，被黃萬隆欽點要爭取年度第1隊。（圖／台北台新戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神8日舉行2024-25賽季開季記者會，除了公布全新主視覺及球衣外，球隊也喊出「2 for 1」口號，力拚成軍第2季就順利奪冠。陣中主力控衛曹薫襄更被球團執行長黃萬隆欽點，要扛起「齊天大聖」林秉聖離隊後重任，黃萬隆更期許曹薫襄在新賽季，要爭取聯盟「年度第1隊」殊榮。

戰神在成軍首季就闖入季後賽，並以黑馬姿態一路殺入去年T1年度總冠軍賽，雖然最終無緣奪冠，但整體表現贏得好評。

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新賽季戰神也前進7隊規模開打的TPBL職籃，球團也喊出年度口號「2 for 1」，希望在成軍第2季就拚下冠軍殊榮。

其中，主力控衛曹薫襄就被球團執行長黃萬隆欽點，要成為林秉聖接班人，並且力拚新賽季「年度第1隊」。

不過戰神總教練許皓程也點出，「本季的重點之一，就是希望建構球隊文化，曹薫襄必須做好教練要求執行的項目，才能爭取應有的上場時間，以控衛來說，曹薫襄有不錯的體型與中距離能力，但個人目標的完成度將決定他的上場時間多寡。」

▲台北台新戰神黃萬隆、許皓程，Taishin Wonders啦啦隊。（圖／台北台新戰神提供）

▲台北台新戰神休賽季補強相當完整。（圖／台北台新戰神提供）

關鍵字： 曹薫襄黃萬隆林秉聖許皓程台北台新戰神TPBL台籃

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