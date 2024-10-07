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仁總下令「模板」李愷諺　吳永盛新賽季要變身防守大鎖

▲富邦勇士2024-25賽季媒體日。（圖／記者杜奕君攝）

▲吳永盛(右)新賽季將以李愷諺為模板，努力成為球隊防守大鎖。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

台北富邦勇士在2024-25賽季開啟全新風貌，將由執行教練吳永仁負責臨場調度重任，他在7日媒體日記者會上，也公開點名「國民姐夫」吳永盛，期盼他新賽季能夠變身如同新北國王李愷諺那樣的球隊大鎖。吳永盛也透露自己特別觀看了NBA太陽球星布克(Devin Booker)在今年巴黎奧運的無球打法，希望朝年度進步獎、年度防守第1隊兩大目標邁進。

勇士新賽季陣容大幅翻新，雖然兩名沙場老將林志傑、蔡文誠留隊，上季年度第1隊好手周桂羽也順利續約，不過也補進陳又瑋、張鎮衙等新面孔，另外4名洋將陣容也全數更換。

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加盟勇士邁入第2季的吳永盛則表示，「永仁哥和我們開會，希望我的重點在防守上，看守對手的主力得分點，也希望我可以向去年冠軍賽的國王李愷諺那樣的打球模式。防守一直是我最大的優勢，也很努力朝此目標前進，強化體能、對抗性，也包括定點投籃的穩定性，很期待新賽季的到來。」

吳永盛強調，「上季定位比較不明確，上場時間也比較少，現在角色比較明確，心態上也比較篤定，另外我也看了布克在巴黎奧運的無球打法與強悍防守，現在就是定點空檔就果斷出手。」

針對新賽季目標，吳永盛笑說，「去年都在場下看球比較多，這賽季當然希望能拿年度進步獎，另外也會努力爭取年度防守第1隊。」

▲富邦勇士2024-25賽季媒體日。（圖／記者杜奕君攝）

▲富邦勇士完整教練團、球員陣容正式曝光。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 吳永盛李愷諺吳永仁富邦勇士PLG台籃

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