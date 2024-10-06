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40歲曾文鼎大秀爆扣　談特攻整合妙喻「像沒有電的時鐘」

▲夢想家貝奇、高柏鎧，特攻曾文鼎、施晉堯。（圖／TPBL提供）

▲曾文鼎認為目前的特攻就像是沒有電的時鐘。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃季前熱身賽，5日晚間由地主福爾摩沙夢想家迎戰強敵新北中信特攻，特攻雖有6名選手得分達雙位數，但在夢想家新洋將貝奇狂轟37分情況下，最終特攻仍以94比107吞敗。「大房東」曾文鼎就直言，「目前的特攻仍在整合階段，今天整體看下來，組合起來有點像是沒有電的時鐘，我們應該要如秒針、分針、時針般精準。」

此戰40歲的曾文鼎在上半場就有一次精彩快攻爆扣美技演出，讓球迷見證台籃「黃金世代」頂尖長人的風采依舊。

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不過特攻此戰本土球員與3位新洋將整合明顯尚未到位，加上當家主控林韋翰持續因膝傷復健休兵，也讓貢獻10分、7籃板、2助攻的曾文鼎賽後直言，「今天整體看下來，組合起來有點卡卡、怪怪的，有點像是沒有電的時鐘，我們應該要打得像時鐘一樣，秒針、分針、時針般精準。」

總教練李逸驊則表示，「上禮拜就開始針對夢想家的戰術做一些演練，但演練歸演練，強度上自己沒有做好。球隊整體的磨合部分也還沒有到那麼好，包括洋將和本土的部分，甚至本土與本土之間，因為今年包含外籍球員，總共來了8位新隊員，等於球隊有一半都是新的球員，磨合時間會需要長一點。」

▲夢想家貝奇、高柏鎧，特攻曾文鼎、施晉堯。（圖／TPBL提供）

▲特攻目前仍須由魏嘉豪扛起主控重任。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 曾文鼎特攻TPBL大房東台籃

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