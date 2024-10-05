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林信寬「英雄命」飆高難度致勝絕殺　賽後透露出手就有感覺

▲雲豹克羅馬、林信寬，戰神雷蒙恩、牧倫斯。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹林信寬透露致勝絕殺出手就有感覺。（圖／TPBL職籃提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

即便全場處於落後挨打，對手台北台新戰神甚至一度領先多達16分，但台啤永豐雲豹在TPBL職籃熱身賽首戰，靠著洋將克羅馬全場40分，包含末節狂砍22分，加上「金牌狀元」林信寬飆進致勝絕殺三分彈，以92比90逆轉勝。賽後林信寬透露，「那球一出手就很有感覺，開心能幫助球隊取勝。」

即便前3節打完落後多達14分，但雲豹靠著「蔣公」克羅馬上演飆分秀，單節狂砍22分的不可思議表現，加上最後一擊替林信寬製造出手空檔，而林信寬也飆進致勝三分彈，幫助球隊拿下不可思議逆轉勝。

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林信寬賽後透露，「最後一擊戰術原本是設計給克羅馬，但他是很棒的球員，手感很好仍願意將球分享出去，也讓我有大空檔可以出手，前面追分都是靠他，我才能在落後1分時投進這顆絕殺球，這場勝利屬於大家。」

林信寬也透露，「那顆絕殺三分球，原本守我的雷蒙恩去協防了，所以我有蠻大的出手空檔，當下我很專注看著籃框，全場感覺變得很安靜，當下一出手我就蠻有感覺的。」

此戰林信寬出賽全場最高37分19秒，攻下22分、6籃板、1抄截、1阻攻，至於克羅馬則是40分、8籃板、7助攻，攜手幫助球隊贏得勝利。

▲雲豹克羅馬、林信寬，戰神雷蒙恩、牧倫斯。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL雲豹林信寬克羅馬戰神雷蒙恩台籃

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