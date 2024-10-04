運動雲

>

兩位一哥都想提前職籃選秀　林韋愷因為看劉丞勳續留也留隊

▲林韋愷、劉丞勳。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

▲台師大林韋愷因為看見健行科大劉丞勳留校，同樣選擇不提前報名職籃選秀。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024興富發登峰造極青年籃球賽，今日在台北體育館重新開打，林韋愷與劉丞勳都展現一哥本色，林韋愷最後23.8秒投進逆轉3分球，帶領台灣師大以84比82氣走輔仁大學，上半場得分掛蛋的劉丞勳，下半場砍進19分，健行科大以78比71力退國立體大。

林韋愷最後23.8秒投進逆轉3分球，全場25分，包括6記3分球，臺灣師大以84比82氣走輔仁大學，選擇留下來的林韋愷說：「我想讓自己變得更好，再出去選秀！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本大三時，就有很強的意願提前投入職籃，不過林韋愷最終還是決定，大四留在台師打UBA，林韋愷做出這個人生重要的決定之前，林韋愷開玩笑說，「我真的問了很多人，應該要在IG開個票選，看大家贊成我留下來，還是提前去選秀。」

做出這樣重大決定的關鍵，「看到劉丞勳留了下來(健行科大)！」，林韋愷說：「劉丞勳一直是我學習的目標，他的條件比我好，他願意留下多打1年，讓自己變好，當然也影響到我。」

上半場有如「夢遊」，得分掛蛋的劉丞勳，下半場總算拿出一哥本事，砍進19分，帶領健行科大以78比71力退國立體大，劉丞勳透露自己續留UBA的最重要原因，「我還年輕！」

曾經前往對岸CBA球隊試訓，劉丞勳有可能提前離開UBA，不過最後還是續留，劉丞勳說：「看到林秉聖與劉錚的例子，我才21歲，真的不急，我還年輕！」

劉丞勳做出續留的決定，中華隊老大哥劉錚是很重要的因素，他說：「有一次夢想家季後賽，蔡宸綱問我要不要一起去台中看球，我就跟著去了，晚上吃飯，沒想到劉錚來了，他就跟我說，『挑戰更高層級固然很好，但如果沒有做好準備，一來就坐板凳，真的不好。』」

▲林韋愷、劉丞勳。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

▲健行科大劉丞勳因為「台灣隊長」劉錚建議，選擇續留UBA磨練1年。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

關鍵字： 林韋愷劉丞勳登峰造極青年籃球賽台籃UBA

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

富邦勇士年度季票8日開賣　最貴「MVP席」1季4萬8台幣

富邦勇士年度季票8日開賣　最貴「MVP席」1季4萬8台幣

2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽　中華隊啟程參賽

2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽　中華隊啟程參賽

快訊／PLG職籃年度口號「#與我為伍」　開幕戰10月26日登場

快訊／PLG職籃年度口號「#與我為伍」　開幕戰10月26日登場

快訊／PLG新賽季重大變革揭曉！　鋼鐵人主場確定移往雄中體育館

快訊／PLG新賽季重大變革揭曉！　鋼鐵人主場確定移往雄中體育館

還沒開季又遇傷兵魔咒　鵜鶘墨菲三世右腿拉傷缺陣3周

還沒開季又遇傷兵魔咒　鵜鶘墨菲三世右腿拉傷缺陣3周

台灣一姐鄭怡靜發威　力克中國王曉彤闖大滿貫賽女單8強

台灣一姐鄭怡靜發威　力克中國王曉彤闖大滿貫賽女單8強

快訊／前台籃選秀狀元有望轉戰SBL　雲豹阿拉薩將加盟台啤效力

快訊／前台籃選秀狀元有望轉戰SBL　雲豹阿拉薩將加盟台啤效力

逆轉擊敗中國組合　鄭怡靜、李昱諄挺進中國大滿貫賽女雙4強

逆轉擊敗中國組合　鄭怡靜、李昱諄挺進中國大滿貫賽女雙4強

讚羅斯是「運動型控衛」典範　莫蘭特：他為我們鋪好了路

讚羅斯是「運動型控衛」典範　莫蘭特：他為我們鋪好了路

遭兒子布朗尼三分神射教訓！　戴維斯爆料：詹皇上身體對抗了

遭兒子布朗尼三分神射教訓！　戴維斯爆料：詹皇上身體對抗了

短褲妹闖紅燈講電話＋走台步　惹怒全場：別出來害人

熱門新聞

快訊／張育成手指傷勢復原緩慢　富邦悍將婉謝12強

大谷翔平成道奇隊「團寵」 水原事件後的驚人蛻變

「休賽季之王」又來了！　西蒙斯25秒三分球8投6中展神射

陳瑞振評價中職游擊手　江坤宇「最穩」排第一

王凱程值得東山再起獎　平野惠一曝場下不為人知的一面

U18世界盃後兩屆場地公布　明年日本沖繩開打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張育成手指傷勢復原慢　婉謝12強

2大谷成「團寵」 水原事件後驚人蛻變

325秒三分球8投6中　西蒙斯展神射

4陳瑞振評價游擊　江坤宇「最穩」

5王凱程值得東山再起　平野曝感人一面

最新新聞

1林俊易體驗AR新科技　號召玩轉健康力

2想提前選秀　林韋愷看劉丞勳續留也留隊

3羨慕周思齊引退　郭婞淳想像退役

4林立衝擊四爺打擊王：有最好！

5林立入選12強　也樂見新生代竄起

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

引退儀式被隊友拋空中　潘威倫擔心太重：怕他們傷到腰

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

中職獅象大亂鬥！椅子飛進場　陳江和與江奕昌被趕出場

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366