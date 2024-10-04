兩位一哥都想提前職籃選秀　林韋愷因為看劉丞勳續留也留隊

▲台師大林韋愷因為看見健行科大劉丞勳留校，同樣選擇不提前報名職籃選秀。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024興富發登峰造極青年籃球賽，今日在台北體育館重新開打，林韋愷與劉丞勳都展現一哥本色，林韋愷最後23.8秒投進逆轉3分球，帶領台灣師大以84比82氣走輔仁大學，上半場得分掛蛋的劉丞勳，下半場砍進19分，健行科大以78比71力退國立體大。

林韋愷最後23.8秒投進逆轉3分球，全場25分，包括6記3分球，臺灣師大以84比82氣走輔仁大學，選擇留下來的林韋愷說：「我想讓自己變得更好，再出去選秀！」

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原本大三時，就有很強的意願提前投入職籃，不過林韋愷最終還是決定，大四留在台師打UBA，林韋愷做出這個人生重要的決定之前，林韋愷開玩笑說，「我真的問了很多人，應該要在IG開個票選，看大家贊成我留下來，還是提前去選秀。」

做出這樣重大決定的關鍵，「看到劉丞勳留了下來(健行科大)！」，林韋愷說：「劉丞勳一直是我學習的目標，他的條件比我好，他願意留下多打1年，讓自己變好，當然也影響到我。」

上半場有如「夢遊」，得分掛蛋的劉丞勳，下半場總算拿出一哥本事，砍進19分，帶領健行科大以78比71力退國立體大，劉丞勳透露自己續留UBA的最重要原因，「我還年輕！」

曾經前往對岸CBA球隊試訓，劉丞勳有可能提前離開UBA，不過最後還是續留，劉丞勳說：「看到林秉聖與劉錚的例子，我才21歲，真的不急，我還年輕！」

劉丞勳做出續留的決定，中華隊老大哥劉錚是很重要的因素，他說：「有一次夢想家季後賽，蔡宸綱問我要不要一起去台中看球，我就跟著去了，晚上吃飯，沒想到劉錚來了，他就跟我說，『挑戰更高層級固然很好，但如果沒有做好準備，一來就坐板凳，真的不好。』」

▲健行科大劉丞勳因為「台灣隊長」劉錚建議，選擇續留UBA磨練1年。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）