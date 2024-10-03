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快訊／前台籃選秀狀元有望轉戰SBL　雲豹阿拉薩將加盟台啤效力

▲阿拉薩正式加盟台啤雲豹。（圖／台啤雲豹提供）

▲曾是PLG職籃選秀狀元的阿拉薩，新賽季將從雲豹轉戰SBL聯賽為台啤效力。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

曾在2023年成為PLG職籃史上首位「外籍生」身份的選秀狀元，阿拉薩在上賽季並未選擇加盟當時選擇他的球隊新竹攻城獅，而是出人意料轉戰T1職籃，以「洋將」身份加盟台啤雲豹。不過阿拉薩上賽季完全未獲得上場機會，本賽季也確定不會隨雲豹在TPBL職籃登場，而是會轉戰SBL超級籃球聯賽，加入台灣啤酒男籃效力。

官方身高為207公分(PLG職籃體測200公分)的阿拉薩，上賽季加入雲豹後，一度因為右大腿傷勢長期休養，且在傷勢痊癒後，依舊未獲得球隊登錄上場機會。不過今年包括大獅風雲賽、跨聯盟邀請賽等賽事，阿拉薩都有公開亮相上場。

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雲豹營運長顏行書表示，「阿拉薩上賽季在聯賽的身份為洋將，因此必須和陣中其他4名洋將競爭上場時間，而他的比賽經驗與成熟度明顯有段落差。這個賽季他同樣會面對這樣的狀況，因此我們希望他能轉往SBL聯賽磨練，累積出賽時間與比賽經驗，讓自己能各方面都能更有效提升。」

事實上，讓阿拉薩先到SBL聯賽磨練的想法，在上賽季就曾有過，顏行書透露，「當時主要還是尊重球員意願，阿拉薩想和洋將競爭上場機會，因此並未轉戰SBL。我們也有提過讓他去越南聯賽磨練吸收比賽經驗的提議，但因為時間上無法配合而作罷。」

根據顏行書說法，阿拉薩本季確定就會先轉戰SBL聯賽，加入有合作體系的台啤效力，先前包括跨聯盟邀請賽，以及台啤前往福州參與的邀請賽，阿拉薩都是陣中成員，已經和台啤男籃磨合一段時間，預料他的加入將會對綠衫軍內線戰力大大加分。

依照TPBL職籃現行聯盟賽務規章，外籍生每隊可註冊1名，且登錄上場時間比照外籍球員(4節8人次，場上同時最多兩名洋將上場)，合約年限不得逾2025-26賽季，且必須遵守每場最多登錄3名洋將規範。

據了解，阿拉薩高機率加入SBL台啤情況下，由於SBL先前召開領隊會議，仍決議新賽季外籍生維持每隊1名，這是否意味著台啤原有之外籍生蓋比，很可能形成與阿拉薩「互換球隊」狀況，加入雲豹陣營效力，仍須後續球團正式公告才能確認。

▲「大獅賽」台啤雲豹「表弟」卡森斯、阿拉薩。（圖／攻城獅提供）

▲阿拉薩將在SBL賽場持續累積吸收比賽經驗。（圖／資料照）

關鍵字： 阿拉薩雲豹台啤SBLTPBL顏行書

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