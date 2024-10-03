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讚羅斯是「運動型控衛」典範　莫蘭特：他為我們鋪好了路

▲▼灰熊少主莫蘭特。（圖／CFP）

▲莫蘭特認為羅斯替他這樣類型的後衛鋪好了一條路。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)日前無預警宣布退役，光榮謝幕結束16年職業生涯。身為他生涯最後階段隊友的曼菲斯灰熊王牌球星莫蘭特(Ja Morant)近日就在受訪時強調，「對於羅斯退役，我充滿了敬意，大家都知道他對籃球運動的意義，以及對於那些有運動天賦的後衛代表了什麼，他為了像我這樣的球員鋪好了道路。」

「羅斯有著了不起的職業生涯以及特別的天賦，每個人都知道他對籃球運動的意義！」莫蘭特說道，「大家也都知道羅斯對於那些有運動天賦的後衛代表著什麼，基本上，他為像我這樣的球員鋪好了道路，也在自己願意的時候退休，而非被迫退役，因此我很祝福他！」

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莫蘭特強調，「身為運動員最棒的一件事，就是能夠按照自己的意願走出賽場，這就是身為球員所能要求的一切了。」

至於莫蘭特本身，在上季「亮槍事件」加上因傷提前賽季報銷，整季僅出賽9場情況下，新賽季灰熊預計將採取全新的進攻策略，兩大重點將是強化球的傳導及無球跑動，讓更多球員融入在比賽節奏中，而這也代表莫蘭特將可以依靠其他球員來組織進攻。

「我認為這樣能讓我們在進攻端更難以防守，因為球會不停的在場上移動。」莫蘭特如此說道。

▲▼飆風玫瑰羅斯。（圖／CFP）

▲「飆風玫瑰」羅斯日前正式宣布退役。（圖／CFP）

關鍵字： 莫蘭特羅斯灰熊NBAJa Morant

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