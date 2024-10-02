季前訓練營首日就傷！　灰熊DPOY小傑克森又傳腿部緊繃退場

▲灰熊小傑克森季前訓練營首日就傳傷勢。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

上賽季飽受傷病困擾，導致全季戰績僅有27勝55敗的曼菲斯灰熊，在新賽季首次訓練營又傳出主力負傷噩耗，曾拿下2022-23賽季「年度最佳防守球員」的小傑克森(Jaren Jackson Jr.)傳出上籃後腿部緊繃退場，可能形成拉傷狀況，需要評估傷勢嚴重程度。

根據《ESPN》報導，灰熊首次季前訓練營中，小傑克森因為一次上籃後造成腿部緊繃退場，根據灰熊總教練詹金斯(Taylor Jenkins)表示，「小傑克森應該是拉傷，會根據後續詳細檢查，來確定傷勢嚴重程度。」

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現年25歲的小傑克森，上賽季出賽66場平均繳出生涯最佳22.5分外帶5.5籃板、2.3助攻、1.2抄截及1.6阻攻。

這樣的「傷病魔咒」似乎仍在灰熊陣營揮之不去，除了小傑克森外，上季表現亮眼，入選年度新秀第2隊的傑克森(GG Jackson II)在8月底進行右腳第五蹠骨骨折手術，預計將缺席新賽季前兩個月賽程，至於另一名防守大鎖威廉斯(Vince Williams Jr.)，近期則傳出左腿脛骨出性應力性反應，將會在開季前進行檢查評估傷勢。

上賽季灰熊包括當家主力莫蘭特(Ja Morant)以及另外兩名後場大將班恩(Desmond Bane)、史馬特(Marcus Smart)等戰將，都出現傷勢狀況，團隊主力輪替幾乎全部都面臨傷勢狀況，也讓整體戰績及表現大打折扣。

▲灰熊小傑克森是球隊禁區攻守重要大將。（圖／CFP）